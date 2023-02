Ontgoochelde Vrancken: “Waren niet bereid om vanaf begin volle bak te gaan”, Defour: “Als spelers dit ook op verplaatsing tonen, komen we niet in problemen”

KIJK. Steven Defour na de late gelijkmaker van Genk in Mechelen

Hij trok zijn jasje uit en smeet het kwaad, balend op de grond. Tot minuut 94 hadden Steven Defour en Malinwa uitzicht op drie belangrijke punten tegen de leider. Toch liep het - alweer - fout in de slotfase. “Als je op 10 seconden van het einde een tegendoelpunt incasseert, sla je een beetje tilt”, aldus Defour. “Maar goed: dat maakt deel uit van het voetbal. Alleen zie je dat liever niet gebeuren bij je eigen ploeg. Dit doet toch pijn. Voor de wedstrijd hadden we getekend voor een punt. Achteraf zijn we natuurlijk ontgoocheld.” Een week na die pijnlijke uitnederlaag in Eupen stond Malinwa er opnieuw. “Ik zag een Mechelen dat ik graag zie. Zowel in balbezit als in balverlies brachten we de nodige kwaliteit. Ook als het even moeilijk was, voerden we ons werk uit. Alleen waren er twee momentjes - op een inworp en een hoekschop - waar we niet goed genoeg om ons heen kijken.” Volgende week trekt Mechelen naar Seraing. “Als we de prestaties van in thuismatchen ook eens op verplaatsing kunnen brengen, komen we niet in de problemen.”