Onstuimige avond Achter de Kazerne: Standard-fans gooien tennisballen op veld en belagen spelers

Jupiler Pro League Een derby tussen de Boeren en de Kerels stelt nooit teleur: rivalen Zulte Waregem en KV Kortrijk kijken elkaar vanavond in de ogen

25 september Vanavond staat de derby tussen Zulte Waregem en KV Kortrijk op het programma. Het is de 79e keer dat beide ploegen elkaar in de ogen zullen kijken. In het verleden kregen we al enkele doldwaze partijen te zien. Voor zowel de supporters van Zulte Waregem als de supporters van KV Kortrijk is dit de wedstrijd van het jaar.