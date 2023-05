ONS RAPPORT. Twee buizen voor pover Racing Genk, een topcijfer voor “de verpersoonlijking van Union”

Tomas Van Den Spiegel (Flanders Classics) treedt toe tot raad van bestuur Anderlecht, Wouter Vandenhau­te: “Volgend seizoen in top 4”

Tomas Van Den Spiegel, CEO van Flanders Classics, wordt bestuurslid van Anderlecht. Dat is de belangrijkste beslissing van de raad van bestuur die gisteravond plaatsvond in het Lotto Park. Verder werd het sportieve rehabilitatieplan van Jesper Fredberg unaniem goedgekeurd. “Wij willen volgend seizoen opnieuw in de top vier staan”, sprak voorzitter Wouter Vandenhaute.