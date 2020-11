ONS RAPPORT. Toch een buis in paars-witte triomf, Mbokani moet het duidelijk afleggen tegen taaie klant

Belgisch voetbalAnderlecht hield in de topper tegen Antwerp de punten thuis: 1-0. In ons rapport krijgen vier RSCA-spelers een 7, al zit er ook een paars-witte buis tussen. Bij de Great Old flirt bijna de helft met een onvoldoende. Oók Mbokani, die maar weinig klaar kreeg tegen zijn mandekker.