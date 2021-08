ONS RAPPORT. Op een enkeling na bijna iedereen gebuisd bij Club, absolute uitblinker bij AA Gent met 9 op 10

Belgisch voetbal Niet eens prof toen hij eerste Gouden Schoen kreeg en van cruciaal belang op weg naar EK-finale: portret van Wilfried Van Moer, artiest in werkmans­broek

24 augustus Met Wilfried Van Moer (76) - vandaag overleden aan de gevolgen van een hersenbloeding - verliest België één van zijn beste voetballers aller tijden. ‘De Kleine Generaal’ was de bezieler van het Belgisch elftal dat met de finale van het EK in 1980 haar grootste succes ooit bereikte. Portret van een artiest in werkmansbroek. Een fijnzinnig man - altijd rechttoe rechtaan, zoals hij ook voetbalde.