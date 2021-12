ONS RAPPORT. “Hoezo scoringsprobleem?”: Gouden trio bij Club wél op de afspraak, paars-wit dankt drie opvallende uitschieters

Operatie Propere Handen KBVB wacht conclusies fraudeon­der­zoek af, Pro League vraagt “zo snel mogelijk duidelijk­heid” aan gerecht

Dejan Veljkovic sprak in ‘Pano’ voor het eerst openlijk over ‘Operatie Propere Handen’, het schandaal dat de Belgische voetbalwereld drie jaar geleden op zijn grondvesten deed daveren. Veljkovic vertelde in de uitzending onder meer hoe hij met de Belgische voetbalbond (KBVB) een volgens hem frauduleuze constructie op poten zette. De KBVB laat in een reactie weten het gerecht zijn werk te laten doen, de Pro League vraagt dan weer om zo snel mogelijk duidelijkheid te brengen.

15 december