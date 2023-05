ONS RAPPORT. “Hij raakte zoek in de Antwerpse Bermudadriehoek”: vier buizen bij Union, Great Old met glans geslaagd

Antwerp blijft nog even hangen op die roze bekerwolk. Na een 0-2-zege op het veld van Union springt het over de Brusselaars naar plaats twee. De Great Old is dan ook over de hele lijn met glans geslaagd, met daarbij drie uitblinkers. Bij Union gaven de orkestmeester in de verdediging en de dirigent op het middenveld niet thuis. Vier buizen: niet onlogisch dat de muziek dan wat vals klinkt.