ONS RAPPORT. “Hij mag op een cursus ‘anger management’”: Buchanan bekoopt zijn domme elleboog met een vijfje

Het schrijnen­de verhaal achter Unionparel Simon Adingra, als kind opgelicht en aan zijn lot overgela­ten in Benin: “Ik waste borden in resto’s om te overleven”

De 21-jarige Simon Adingra is een attractie bij Union. Maar achter zijn parcours naar de top schuilt een tragisch verhaal. Als twaalfjarig kind werd hij opgelicht om zijn voetbaldroom in Benin waar te maken, maar Adingra werd er aan zijn lot overgelaten. Voor het eerst spreekt hij over die zware tijd.