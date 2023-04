ONS RAPPORT. “Hij is en blijft een enorm wapen”: sterk Genk telt tal van uitblinkers, slechts twee lichtpunten bij Club

Anderlecht-abon­nees kunnen compensa­tie aanvragen voor gemiste play-offs

Anderlecht, wiens seizoen er nu al op zit, laat in een communiqué weten dat abonnees die dat willen - en naar de juiste verhouding - een compensatie kunnen krijgen voor de gemiste wedstrijden in de play-offs. Gemiddeld zou dat neerkomen op 50 euro per persoon. Dat de fans boos zijn over het huidige seizoen is een understatement, zo blijkt uit de vele online reacties.