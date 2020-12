Onherkenbaar Beerschot blijft met nul op zes achter, Holzhauser: “Bewijzen dat we ook hecht team zijn als het minder loopt”

Jupiler Pro LeagueBeerschot had mits winst in Moeskroen opnieuw leider in de hoogste klasse kunnen worden, maar de mannen van het Kiel gingen op Le Canonnier met de billen bloot: 3-1 werd het. Beerschot lijkt aan herbronning toe. “Nu moeten we bewijzen dat we ook een goede groep zijn op momenten dat het eens wat minder loopt”, reageert Raphael Holzhauser. Ondertussen schenkt Moeskroen zichzelf wat adem.

Moeskroens trainer Simão wijzigde zijn basisploeg op vijf plaatsen ten opzichte van de (verloren) midweekmatch op OHL. Bezoekend trainer Losada voerde twee wissels door in vergelijking met de vorige speeldag. Frans en Tissoudali ontbraken wegens ‘ziekte’; in de wandelgangen viel te horen dat ze (net als reservekeeper Biebauw) een coronabesmetting hadden opgelopen.

Beerschot speelde in Moeskroen trouwens voor het eerst in zijn derde outfit: een blauwachtig ‘pyjamatruitje’. Da’s natuurlijk vragen om een potje slaapverwekkend voetbal. In de eerste helft noteerden we dan ook geen enkele uitgespeelde kans. Af en toe eens een schot uit de tweede lijn en soms eens wat halve dreiging bij een stilstaande fase: veel meer was het niet.

Dat er voor de rust toch een goal viel, was te ‘danken’ aan Beerschotdoelman Mike Vanhamel. Die pikte halfweg de eigen helft een bal op aan de zijlijn, om dan stomweg in te leveren bij Junior Onana. Deze laatste nam het vroege kerstcadeau dankbaar aan: 1-0. Dat heet jezelf in de voet schieten.

De tweede helft bracht niet meteen beterschap. Beerschot bleef in een te laag tempo voetballen en vond amper openingen in het plaatselijke blok. Moeskroen vond het allemaal wel goed zo. De Henegouwers deden de deur dicht en prikten een paar keer gevaarlijk tegen. Op die manier konden Da Costa en Tabekou de score uitdiepen.

Holzhauser redt eer: “We vrachten te weinig”

In de slotfase redde Holzhauser – op aangeven van invaller Sanyang – de Antwerpse eer. Verder kwam Beerschot niet meer en zo blijven Losada en co voor het eerst dit seizoen met nul op zes achter. “Twee keer na mekaar verliezen is nooit leuk, maar eerlijk is eerlijk: we brachten te weinig”, aldus Holzhauser. “Bij ons was niet iedereen honderd procent op niveau, Moeskroen kwam gewoon scherper voor de dag. Een echte verklaring heb ik daar niet voor, maar het had alleszins niets te maken met onderschatting van de tegenstander.”

“Moeskroen stond voor deze match dan wel laatste, maar wij weten van waar we komen”, gaat de doelpuntenmaker verder. “Niet vergeten dat wij vorig seizoen nog in 1B zaten. Dit moeten we nu zo snel mogelijk achter ons laten. Gelukkig is er dinsdag al opnieuw een wedstrijd (op het veld van die andere staartploeg Sint-Truiden, red.). Belangrijk is dat we na deze nul op zes bij mekaar blijven. Het is makkelijk om een hecht team te vormen als je wint. Nu moeten we bewijzen dat we ook een goede groep zijn op momenten dat het eens wat minder loopt.”

