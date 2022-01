Onderzoek naar ‘verwachte punten’: AA Gent en Genk te karig beloond, Antwerp en KV Mechelen ‘overpresteren’

Daartegenover staat een resem clubs die meer punten hebben behaald dan ‘verwacht’. Op basis van de spelstatistieken in hun wedstrijden zou leider Union nu slechts circa 39 punten tellen — nog altijd goed voor een derde plek in de stand, maar toch een stuk minder dan de huidige teller van 47 punten. Ook Antwerp — gemiddeld bijna een half punt per wedstrijd meer dan verwacht — en KV Mechelen staan beduidend hoger dan de spelstatistieken zouden bevroeden.

Topclub Anderlecht slaagt er met zijn huidige 38 punten bijna in om helemaal in lijn te lopen met het verwachte aantal punten, dat berekend is op 39 punten.

Onderaan het klassement zien we rode lantaarn Beerschot. Maar in de spelstatistieken die meetellen voor het aantal verwachte punten is het Antwerpse paars-wit niet de slechtste van de klas. CIES berekende voor Zulte Waregem een verwacht puntenaantal per match van 0,85 — nog lager dan Beerschot met 0,91 —, maar in de praktijk pakte Zulte Waregem gemiddeld wel 0,25 punten meer dan verwacht. Beerschot daarentegen onderpresteerde nog eens ferm met 0,46 punt minder dan verwacht. Het verklaart ook de grote kloof met andere clubs, zoals KV Oostende en Seraing, die niet bepaald hoog scoren in het ‘verwachte’ aantal punten per wedstrijd.