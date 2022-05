Onderhandelen op restaurant: een kwestie van (niet) gezien willen worden? “Laten uitlekken kan een tactiek zijn, om de andere partij te beïnvloeden”

De foto uit restaurant Ogst die via Twitter snel rondging, was niet de eerste keer dat er plots een schimmige foto opdook, gemaakt met een smartphone in een trillende hand. Voorbeelden genoeg - in de sport, maar evengoed in de politiek. Nog maar een paar weken geleden dook een restaurantfoto op van OHL-trainer Marc Brys met Beerschot-speler Raphael Holzhauser en inderdaad, intussen is die transfer een feit. Soms mislukken transfers ook, precies omdat ze uitlekken: in 2014 tafelde toenmalig Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck met de manager van Gouden Schoen en Rode Duivel Thorgan Hazard, maar door de commotie die erop volgde, sprong de deal af.