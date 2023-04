Ondanks puntenverlies bij KV Mechelen blijft AA Gent in pole voor plaats in Champions’ play-offs

Bon, het moest beter bij AA Gent als ze met de drie punten op de bus wilden stappen. Vanhaezebrouck gooide Orban in de strijd, Tissoudali bleef in de kleedkamer. De Buffalo’s creëerden heel wat grote kansen - ‘t was een wonder dat er geen enkele in ging. Leest u even mee. Cuypers ontfutselde Vanlerberghe de bal en knalde recht op Coucke. Vijf minuten later geraakte ook Castro-Montes niet voorbij de Mechelse doelman en in de herneming kopte Cuypers in een reflex nipt naast. Balen voor de topschutter - zijn killersinstinct liet hem in de steek. Weer vijf minuten later versierde AA Gent een driedubbele kans. Een kopbal van Castro-Montes werd gepareerd door Coucke, waarna Orban en/of Okumu maar binnen te tikken hadden. Alleen trapten zij tegen Vanlerberghe aan - knullig. Het schot van Piatkowski geraakte er óók al niet in. Malinwa heeft een beschermengel - zoveel is duidelijk. Wat met de Mechelse kansen, denkt u? Die waren er niet. Veel strijd, dat wel. Maar offensief is dit KV onmondig. De ‘expected goals’ zeggen genoeg: 0,06 tegenover 1,66. Moet ook gezegd: AA Gent kreeg zelf nog maar weinig klaar in het laatste halfuur.