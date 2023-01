Ondanks interesse van Leicester City en Feyenoord koos Kamil Piatkowski voor AA Gent: “Ze wilden mij twee jaar geleden al”

De eerste keer is altijd speciaal. Kamil Piatkowski gaf deze namiddag voor het eerst een persconferentie in het Engels. De Pool gaf een licht nerveuze, maar vooral erg goede indruk. “Ik ben fysiek sterk, voel me goed in een driemansdefensie en ben comfortabel aan de bal”, zo stelde hij zich voor. “Feyenoord en Leicester City toonden inderdaad interesse, maar ik koos voor AA Gent omdat ik hier het beste gevoel heb. Ik sprak met de coach, met de mensen binnen de club over tactiek en mijn toekomst. Hier heb ik veel speelkansen. Voor mijn carrière was dit de beste keuze. Twee jaar geleden, toen ik mijn transfer maakte van Rakow naar Red Bull Salzburg, was er al interesse van AA Gent. Alleen was dat een andere situatie. Er waren toen veel meer clubs geïnteresseerd.”

Dat hij nu wel haalbaar is voor AA Gent, heeft alles te maken met zijn beperkt aantal speelminuten vorig en dit seizoen bij de Oostenrijkse kampioen. “Eerlijk? Ik heb een moeilijke tijd achter de rug met twee zware blessures”, vertelt Piatkowski. “Vorig seizoen liep ik een enkelbreuk op en was ik twee maanden out. Begin dit seizoen sukkelde ik met spierblessures. Toen ik weer fit was, lagen de plaatsjes in de defensie vast. Het was duidelijk dat ik geen basisspeler zou worden. Daarom heb ik deze winter gevraagd aan Salzburg voor een transfer, definitief of op huurbasis. Zij verkozen een uitleenbeurt zonder aankoopoptie. We zullen zien wat er komende zomer gebeurt. Misschien keer ik terug, misschien teken ik hier." Hoge ambities heeft Piatkowski in elk geval. “Ik wil elke match spelen. En meestrijden voor de titel - ik geloof daar in. We kunnen de beste ploeg in de competitie zijn.”