“Onaanvaardbaar tot zelfs crimineel”: Pro League meet imagoschade op na rellen op Kiel en Sclessin te midden coronacrisis, Standard stopt ticketverkoop

Belgisch voetbal Op Beerschot ontaardde de derbynederlaag in een clash tussen hooligans en politie, op Sclessin leidde frustratie tot vuurwerk en het voortijdig afblazen van de match. Scènes die de Pro League te midden de coronacrisis kan missen als kiespijn: “Onaanvaardbaar tot zelfs crimineel gedrag.” Vandaag is er al overleg tussen de Pro League en de clubs “om gepaste maatregelen te nemen”. Standard laat al weten de ticketverkoop voor de thuismatchen stop te zetten.

De timing is erg ongelukkig. Pas vrijdag gaf het Overlegcomité alsnog groen licht om het profvoetbal in België met toeschouwers te laten doorgaan, maar met de bede aan ‘crowd management’ te doen en uitdrukkelijk de mondmaskerregels op te volgen. Dat laatste blijft bij sommige fans in dovemansoren vallen, maar ook het in de hand houden van gefrustreerde supporters bleek dit weekend niet mogelijk.

Bij de Antwerpse derby in de vroege namiddag bestormden tientallen heethoofden van Beerschot na de 0-1-nederlaag het veld richting het Antwerp-vak. De hooligans zagen zich snel teruggedrongen door politiespotters in burger, en de politie in combatuitrusting legde een cordon aan voor het Antwerp-vak. Ook daar wilden fans via een poort ontsnappen om boel te maken. Antwerp-spelers Seck en Engels hielpen de gemoederen te bedaren. De politie en Beerschot-hooligans speelden nog geruime tijd een kat-en-muisspel, waarbij rake klappen vielen. Uiteindelijk verrichtte de politie drie arrestaties. De Voetbalcel van Binnenlandse Zaken zal nog een vette kluif hebben om andere relschoppers te identificeren.

Eén van de arrestaties vond al in de tweede helft plaats na de 0-1-voorsprong van Antwerp via Nainggolan. De treiterende gezangen uit het bezoekende vak zette een Beerschot-hooligan aan tot een geschifte actie. Met een vuurpijl in de hand liep hij de hele zijtribune af en gooide die in het Antwerp-vak. De politie overmeesterde de man. Het parket van Antwerpen draalde niet. “De feiten zijn zo ernstig dat hij maandag voor de onderzoeksrechter komt voor poging tot doodslag en brandstichting”, zegt woordvoerster Lieselotte Claessens. Het parket legde hem ook meteen een stadionverbod van drie maanden op.

Beerschot kwam dit seizoen al vaker in opspraak door het gooien van vuurwerk en rookbommen, maar riskeert door de rellen nog hogere straffen. Jurist en Beerschot-ondervoorzitter Walter Damen: “Wij willen een derby met gezonde rivaliteit, het is erg jammer dat deze wedstrijd zo ontaard is. De frustratie om de nederlaag mag geen excuus zijn. Zelfs als we laatste staan met nul punten mag dit niet gebeuren.”

Damen veroordeelde uitdrukkelijk de vuurpijlgooier. “Volledig afkeurenswaardig. Het is frustrerend. We willen de stadions blijven openhouden en geen wedstrijd achter gesloten deuren riskeren. Je praat en overlegt met supporters, maar dan nog heb je er tussen die — mogelijk stijf van één of ander verboden product — dingen doen die het voetbalfeest in Antwerpen verstoren.”

Damen beseft dat de taferelen in de huidige coronapandemie maatschappelijk slecht overkomen: “Zoiets helpt de perceptie van het voetbal om zeep. We hebben hard geprobeerd om onze stadions open te mogen houden en veel ingezet op communicatie en veiligheid, maar het is duidelijk dat je sommige mensen nooit bereikt.”

Stopgezet

Na de Antwerpse derby kreeg nog een tweede zondagsmatch af te rekenen met vervelende incidenten. De harde kern van Standard kon in de tweede helft de 0-3-achterstand op Charleroi niet langer verkroppen en gooide vuurwerk op het veld. Ref Laforge legde zoals voorgeschreven de wedstrijd een tijdje stil, maar ook na de hervatting bleven fans zich roeren. Enkele minuten voor het slot landden weer rookbommen op het veld en zette Laforge de match definitief voortijdig stop. Ook op Sclessin bestormden heetgebakerde fans het veld.

Standard riskeert nog een zwaardere straf door een resem antecedenten. Eind 2016 is de Waalse derby al eens voortijdig stopgezet door wangedrag van fans uit beide kampen. Standard is een wederkerige boeteklant bij het Disciplinair Comité van de voetbalbond voor het gebruik van pyrotechnisch materiaal in de tribunes of het gooien van rookbommen en andere projectielen op het veld. Dit seizoen in oktober liep OHL-doelman Romo in de wedstrijd op Standard nog tijdelijke gehoorschade op door een ontplofte voetzoeker. Als straf moet Standard al de competitiewedstrijd tegen Beerschot op 15 december deels achter gesloten deuren spelen.

Sfeertribunes “tot nader order” dicht

De club neemt alvast de vlucht vooruit en laat deze middag in een communiqué weten dat de ticketverkoop voor de thuismatchen stopgezet wordt. De club sluit ook de twee sfeervakken: zowel de eerste verdieping van Tribune 3 (D3, E3, F3) en de eerste verdieping van Tribune 4 (E4) gaan dicht “vanaf de eerstvolgende thuiswedstrijd en dit tot nader order”. Er volgt ook een verbod op de ticketverkoop voor de sfeergroepen voor de uitwedstrijden.

Standard en de stad Luik stellen logischerwijs de incidenten te betreuren. “We begrijpen heel goed dat er onvrede is bij onze supporters omtrent de huidige sportieve situatie, maar we kunnen niet tolereren dat een minderheid ver over de schreef gaat en illegale handelingen pleegt in en rond ons stadion zoals dit gisteravond het geval was, waardoor de fysieke integriteit van andere personen in gevaar werd gebracht. Een voetbalstadion moet een plaats blijven waar de wetten worden nageleefd en waar de aanwezige mensen veilig zijn.”

Pro League: “Een schande”

De Pro League haalde ’s avonds laat in een communiqué nog zwaar uit naar de relschoppers, ook in het licht van de coronacrisis: “Terwijl het overgrote deel van de fans wel solidair gehoor geeft aan de oproep van de Pro League en de clubs om de regels te respecteren en het mondmasker te dragen, zijn de incidenten in de Antwerpse derby en Waalse klassieker uitermate te betreuren”, zei CEO Pierre François. “Die scènes zijn een schande. Zij getuigen van onaanvaardbaar tot zelfs crimineel gedrag. Samen met de clubs en alle relevante diensten zal de Pro League samenzitten om de gepaste maatregelen te nemen.” Vandaag volgt dat overleg al, zo bevestigt woordvoerder Stijn Van Bever op Radio 1.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © BELGA