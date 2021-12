Omkoping, matchfixing, fiscale fraude… en toch haken voetbalsupporters niet af

Jupiler Pro League Seck moet bij Bondspar­ket getuigen na vermeend racisme tegen Standard: “Een schande, de refs steunen me niet...”

Vijf goals, drie rode en tien gele kaarten. Antwerp-Standard (2-3) had veel weg van een straatgevecht in Deurne Noord. Dat na het incident tussen Seck en Amallah ook in de catacomben geen einde kende. Seck, nadat hij verhaal was gaan halen in de kleedkamer van de Rouches: “Het is een schande. De scheidsrechters steunen me gewoonweg niet. Het is racisme.” Engels: “Seck wil niet zeggen wat Amallah zei, maar hij zit te wenen als een klein kind... zo’n beest.” Amallah lachte de beschuldigingen weg. “Ik denk dat er genoeg kleuren en origines in mijn ploeg zitten.” Seck moet nu bij het Bondsparket getuigen over wat er juist gebeurd is.

