Olivier Deschacht (40) stopt met voetballen: “De goesting is over”

In die loopbaan schitterde Deschacht vooral in het shirt van Anderlecht. Tussen 2001 en 2018 kwam hij er tot maar liefst 602 wedstrijden voor paars-wit, niemand die ook maar in de buurt komt. Met Anderlecht werd Deschacht acht keer landskampioen, pakte hij één beker en twee Supercups. Daarnaast kwam Deschacht ook tot 20 caps voor de Rode Duivels.

Deschacht kondigde zijn afscheid aan in een filmpje. “Bedankt Zulte Waregem om me de kans te geven om verder te mogen doen. Maar voor mij is dit het juiste moment om te stoppen met voetballen. Al mijn dromen zijn uitgekomen. Dankzij de steun van mijn vrienden, familie, fans, maar ook de haters. Zij die nooit in mij geloofden. Niets zal vervangen wat ik het liefste doe: voetbal. Maar ik zal de weg wel vinden en op zoek gaan naar een nieuwe uitdaging. Ik hoop dat ik herinnerd zal worden als een speler die er altijd voor ging. Die elke match speelde alsof het zijn laatste was. Maar na enkele moeilijke jaren is het mentaal op. Om het met mijn woorden te zeggen: de goesting is over.”