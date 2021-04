Olivier Deschacht (40) maakt vandaag beslissing over zijn toekomst bekend

De intussen veertigjarige Deschacht ziet zijn contract bij Essevee aflopen. De club liet eerder al verstaan met de verdediger te willen doorgaan. Deschacht speelt sinds de zomer van 2019 in het Regenboogstadion. Voordien was hij jaren een vaste pion in de verdediging van Anderlecht (2001-2018). In het seizoen 2018-2019 degradeerde hij met Lokeren. Dit seizoen speelde Deschacht bij Zulte Waregem nog 33 officiële duels, waarin hij 2 keer scoorde en 2 assists gaf.