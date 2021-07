OHL-coach Marc Brys draagt Trofee Raymond Goethals op aan overleden physical coach: “Spreek niet meer over Team Brys, wel over Team Bart”

Belgisch voetbalMarc Brys heeft de Trofee Raymond Goethals gewonnen. De jury oordeelde dat de T1 van Oud-Heverlee Leuven in het speciale coronajaar het meeste uit zijn spelerskern heeft gehaald, en zo het dichtst in de buurt komt van ‘den Tuveneir’ Goethals. Andere genomineerden waren Philippe Clement (Club Brugge) en Ivan Leko (Antwerp FC). De Trofee Dominique D’Onofrio, die voor beste debutant, ging naar Charles De Ketelaere.

Oorspronkelijk stond die tweede stemronde al in december op de planning, maar door het coronavirus was deze uitgesteld naar een latere datum. Vanmiddag is in restaurant San Daniele in Ganshoren uiteindelijk de beslissing gevallen. Marc Brys wint voor het eerst de Trofee Raymond Goethals, de prijs voor de beste Belgische coach. De Trofee is de onderscheiding voor de Belgische trainer die het voorbije jaar het best beantwoordde aan de figuur van ‘den Tuveneir’ Raymond Goethals, zijn wijze van werken en gedrevenheid. Marc Brys werd tot winnaar uitgeroepen omdat hij met een kern zonder sterspelers en zonder grote ‘namen’, OHL in de laatste maanden van het jaar 2020 met fris, aanvallend, enthousiast en dikwijls spectaculair voetbal naar de subtop van de Jupiler League leidde.

Marc Brys betrok zijn staf bij de hulde en droeg de trofee op aan zijn overleden vriend Bart Van Lancker (48), de pyhysical coach van OHL die vier weken geleden de strijd met kanker verloor. “Voortaan spreek ik niet meer van het ‘Team Brys’, maar van het ‘Team Bart”, zei hij

Eind vorig jaar ging Brys uiteindelijk niet in op een aanbod van Racing Genk, nadat de bestuurstop van OHL hem beloofde dat hij een kern zou kunnen uitbouwen om met OHL over hooguit een jaar of drie, vier mee in de top van het Belgische voetbal mee te draaien. Daar is vooralsnog niet het geval. “Ik heb er niettemin alle vertrouwen OHL over enkele jaren wel degelijk meedraait in de top of de dichte subtop van het Belgische voetbal”, aldus Marc Brys.

Brys komt zo in een mooi lijstje terecht. Het volledige lijstje winnaars van de Trofee, die sinds 2011 wordt uitgereikt: Eric Gerets (2011), Peter Maes (2012), Francky Dury (2013), Marc Wilmots (2014), Hein Vanhaezebrouck (2015), Michel Preud’homme (2016), Felice Mazzu (2017) en Philippe Clement (2018 en 2019). De 59-jarige Antwerpenaar troeft Ivan Leko (Antwerp FC, nu Shanghai Port) en Philippe Clement (Club Brugge) af. Clement - eigenlijk favoriet voor deze prijs - mag zich dus niet voor de derde keer op rij de beste Belgische trainer noemen, het verschil was klein.

Een bekroning voor de sterke eerste seizoenshelft van OHL. Marc Brys kwam in juni 2020 aan het roer te staan aan Den Dreef. De coach zat na zijn passage bij STVV al een tijdje zonder club, en moest de promovendus naar een veilige plaats gidsen in eerste klasse. Vlak voor de winterstop stonden de troepen van Brys nog op een zucht van een plaatsje in de top zes. Na de jaarwisseling zakte OHL een beetje weg in de stand, maar het zorgeloos seizoen was toen al een zekerheid. Knap werk van de promovendus.

Volledig scherm © BELGA

Beste debutant

De prijs voor beste debutant gaat dit jaar wel naar een Bruggeling: Charles De Ketelaere. De youngster van Club Brugge heeft het afgelopen jaar een basisplaats afgedwongen bij de landskampioen, en speelde zich zo in de kijker van heel wat topclubs. In het seizoen 2020-2021 was hij goed voor drie doelpunten en vier assists, maar De Ketelaere stak er vooral bovenuit door zijn vlotte dribbels en spelinzicht. Hij werd ook opgeroepen voor de nationale ploeg, waar hij al één cap haalde. ‘CDK’ kreeg de trofee overhandigd door Michel Preud’homme. volgt Yari Verschaeren op. De Trofee Dominique D’Onofrio werd vorig jaar in het leven geroepen.

Lees ook:

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © Photo News