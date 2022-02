OH Leuven wil match tegen KV Mechelen niet spelen en trekt naar het BAS

“De club is van mening dat KV Mechelen door niet op te dagen voor de wedstrijd het recht in eigen handen genomen heeft en een forfaitnederlaag de enige mogelijke uitkomst is. Deze beslissing is een belangrijk precedent in de sport”, klinkt het op de clubwebsite van OHL. Eerder liet ook coach Marc Brys al duidelijk verstaan niet gediend te zijn met die beslissing.

“Een onenigheid tussen KV Mechelen en de bond over de interpretatie van een artikel in het bondsreglement om de wedstrijd al dan niet uit te stellen ligt aan de basis van deze situatie. Het is dan ook geenszins de bedoeling om een polemiek te ontketenen tussen beide clubs. OH Leuven is echter betrokken partij omdat wij door het lot van de kalender de tegenstander van de betrokken speeldag waren. We dreigen door ditzelfde lot dan ook de benadeelde partij te worden en door in beroep te gaan willen we onze rechten vrijwaren.”