OH Leuven profiteert niet van numerieke meerderheid na rust: Malinwa en OHL delen de punten

Anderlecht 50-tal boze Anderlecht-fans wachten spelersbus op op Neerpede na verlies in Westerlo, Hoedt spreekt hen toe

Een 50-tal gefrustreerde Anderlecht-supporters wachtten zondagmiddag de spelersbus op op het trainingscentrum in Neerpede, toen die terugkeerde na de pijnlijke nederlaag in Westerlo. ‘Shame on you’ weerklonk net als in het Kuipje veelvuldig. Boze fans op Neerpede: tekenend voor de crisis waarin paars-wit verkeert.

12 september