OH Leuven legt Cercle Brugge over de knie en duikt top acht in

OH Leuven en Cercle Brugge, dat was voor aftrap nummers 11 tegen 9 in de stand. De Bruggelingen moesten het wel zonder hun spelmaker doen: Dino Hotic bleef ziek thuis.

OHL begon het best aan de partij en had het overwicht, maar Cercle-doelman Didillon moest zijn handschoenen niet vuil maken. Pas na een kwartier moest hij een schot van Mercier uit z’n hoek ranselen. Cercle schoot op dat signaal wakker en koos voor het offensief, bijna meteen met resultaat: Kanouté zag zijn afgeweken schot sterven op de dwarsligger.

Doelpunten kregen we pas na een half uur te zien. Rabbi Matondo (wie anders?) stond op de juiste plaats om de rebound van Deman binnen te tikken, aan de overkant deed OHL-topschutter Maertens hetzelfde op een poging van Tamari. Nog voor rust kopte Denkey de 1-2 binnen.

Het was lang wachten op doelgevaar na rust. Cercle hield de aanvallende pionnen van OHL met het pressiespel prima uit de match. Snel van flank wisselen was de boodschap, en dat hadden ze ook bij Leuven op het uur begrepen. Na een aanval over veel stationnetjes schilderde De Norre een cross uitstekend op het hoofd van Kaba: 2-2, zijn vijfde in vier matchen. Niet veel later deed publiekslieveling Mousa Tamari Den Dreef helemaal ontploffen door de 3-2 één op één met Didillon te trappen. Lang aarzelen van de VAR zijn we intussen al gewoon, ook hier was dat niet anders.

OHL-keeper Runarsson liep zich ondertussen wat warm, die zag in de tweede helft weinig ballen. Alleen in de toegevoegde tijd, toen die een schot van Lopes moest pareren. OHL gaf de voorsprong echter niet meer uit handen en duikt de top acht in.

OH Leuven en Cercle Brugge, dat is na affluiten (toch even) het nummer 8 tegen het nummer 10. En 9 op 9, dat was voor OHL toch al 2,5 jaar geleden. Toen in... 1B. En Cercle, dat ziet steeds meer een einde komen aan die indrukwekkende cijfers.

