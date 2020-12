OH Leuven klimt naar gedeelde derde plaats dankzij hattrick van sluipschutter Henry

Het was niet meteen duidelijk of Kortrijk het balbezit zomaar toegeschoven kreeg dan wel of het zijn opponent gewoon overtrof. Het is een feit dat de thuisploeg stevig domineerde en ook diverse keren in de buurt van Rafael Romo kwam, maar scoren blijft een vervelend werkpunt voor de West-Vlamingen.

Meteen na de pauze lukte het toch. Mercier kapte zijn tegenstander uit, zette uitgemeten voor en Thomas Henry stond daar helemaal alleen om de bal over de doellijn te tikken. Even simpel had Hannes Van Der Bruggen even later de gelijkmaker kunnen binnenkoppen. Gilles Dewaele bracht de bal aan, de Kortrijkse captain kopte vrij nabij de verste paal de bal via de grond niet in maar voorbij het doel. Dat soort kansen moet je Thomas Henry niet geven. Hij benutte een sublieme actie van zijn maats eindigend op heerlijke voorzet van Sowah om de bal tegenvoets naast de doelman te koppen. Geen 1-1, wel 0-2. Boeken dicht.