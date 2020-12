OH Leuven klimt naar gedeelde derde plaats dankzij hattrick van sluipschutter Henry: “Niet alle credits zijn voor mij”

Jupiler Pro LeagueNog drie doelpunten erbij voor Thomas Henry, goed voor een zuivere hattrick. De Fransman heeft er inmiddels twaalf op de teller. En nog twee assists erbovenop voor Xavier Mercier, zijn elfde en twaalfde al. Kortrijk mocht best voetballen van OHL, en dat deed het ook behoorlijk, maar aangezien het toch alle efficiëntie mist, is dat voor de tegenstander geen probleem. Henry gaf de Kerels een lesje in afwerking. Hij zet de Leuvenaars naast Beerschot op een gedeelde derde plaats.

Het was niet meteen duidelijk of Kortrijk het balbezit zomaar toegeschoven kreeg dan wel of het zijn opponent gewoon overtrof. Het is een feit dat de thuisploeg stevig domineerde in de eerste helft en ook diverse keren in de buurt van Rafael Romo kwam, maar scoren blijft een vervelend werkpunt voor de West-Vlamingen.

Eén keer dook Romo gepast in de voeten van Gueye die de bal te ver voor zich uit duwde op weg naar doel, een andere keer legde Ocansey een uitgemeten voorzet op de slof van een zwakke Mboyo maar die richtte een wenkende kans naast het doel. Ngawa stopte dan weer een vrijschop van De Sart op de doellijn en Gueye kon ook een aanbreng van de bedrijvige Ocansey net niet binnenduwen. Dan weet je dat OHL loert op een uitbraak. Twee keer leek Mercier na een haakje te kunnen aanleggen, maar telkens werd hij nog net afgeblokt. Een derde keer probeerde de ex-Kortrijkzaan een listige boogbal maar die viel op het dak van het doel.

Meteen na de pauze lukte het toch. Mercier kapte zijn tegenstander uit, zette uitgemeten voor en Thomas Henry stond daar helemaal alleen om de bal over de doellijn te tikken. Even simpel had Hannes Van Der Bruggen even later de gelijkmaker kunnen binnenkoppen. Gilles Dewaele bracht de bal aan, de Kortrijkse captain kopte vrij nabij de verste paal de bal via de grond niet in maar voorbij het doel. Dat soort kansen moet je Thomas Henry niet geven. Hij benutte een sublieme actie van zijn maats eindigend op heerlijke voorzet van Sowah om de bal tegenvoets naast de doelman te koppen. Geen 1-1, wel 0-2. Boeken dicht.

Julien De Sart wou er nog wel wat aan doen met een uitgemeten vrije trap maar Rafael Romo duwde die bal heel kundig uit de lage hoek. Aan de overkant wou Kamal Sowah er zelf ook wel eens eentje maken bij een nieuwe scherpe tegenstoot van OHL maar Timothy Derijck veegde de bal van de doellijn weg. Dan deed Thomas Henry het nog maar een keer, alweer heerlijk weggestuurd door Xavier Mercier en afgerond met een fraaie chip over de duikende Ilic.

Ja, OHL doet het ook buitenshuis uitstekend.

Thomas Henry: “Mijn hattrick is de verdienste van de hele ploeg”

“Leuk hé”, glundert de Franse spits die in de jongste zeven wedstrijden van OHL telkens scoorde en nu al aan twaalf stuks toe is dit seizoen. “Maar alle credits zijn niet voor mij. Absoluut niet. Ik kreeg drie haast perfecte assists, twee van Xavier Mercier, één van Kamal Sowah. En als je ons tweede doelpunt zag: zowat al mijn ploegmaats hadden er een voet in (lacht). Xavier, Kamal en ik worden door de ‘kenners’ dé spelbepalers van OHL genoemd. Maar als de héle ploeg zijn job niet doet, kunnen wij ‘ons ding’ niet doen en pakken we als ploeg niet zo veel punten. OHL won in Kortrijk niet dank zij de hattrick van Thomas Henry, maar omdat iedereen binnen de hele ploeg deed wat hij moest doen.”

Yves Vanderhaege: “Wij pakten onze momenten niet”

“De eerste helft waren wij misschien iets beter dan OHL, maar wij konden dat niet uitdrukken in een goal” zei KVK-coach Yves Vanderhaeghe Het ontbrak ons af en toe aan een beetje geluk, maar wij lieten na dat geluk af te dwingen. Bij een 1-0-achterstand liet Hannes Van Der Bruggen een nauwelijks te missen kans op 1-1 liggen. Waarna het 0-2 werd. Wij pakten onze momenten niet en betaalden dat cash.”

