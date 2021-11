OH Leuven houdt de punten thuis tegen KV Oostende, Mercier maakt het verschil met listige vrijschop

OHL verloor al zes wedstrijden op rij niet en leek de goede vorm beet te hebben, al hoopten Marc Brys en co uiteraard nog eens op een overwinning na acht gelijke spelen. KV Oostende miste Gueye, Koziello en Ndicka door schorsingen en moest zo heel wat schuiven in de basiself.

De bezoekers begonnen het best aan de wedstrijd. Een corner viel via een paar benen in de handen van OHL-doelman Romo, die ook goed plat ging op een schot van Kvasina na twintig minuten. OHL nam het commando gaandeweg over en kwam via Özkacar ook op voorsprong, maar de VAR had daar buitenspel gesignaleerd.