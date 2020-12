Club BruggeHet is nu ook officieel: Bas Dost wordt de nieuwe spits van Club Brugge. De Nederlander - in het verleden uitkomend voor onder andere Wolfsburg en Sporting Lissabon - komt over van het Duitse Eintracht Frankfurt. Als Dost slaagt voor z'n medische testen, tekent hij een contract voor anderhalf seizoen in Brugge.

De overgang van Dost naar Brugge hing al enkele dagen in de lucht, maar is nu dan ook officieel. Club bereikte een princiepsakkoord met de Nederlandse spits. Enkel de medische testen kunnen een overgang nog in de weg staan. Blauw-zwart had vorige zomer al verregaande interesse, maar de Duitse vraagprijs lag toen nog te hoog.

Dost is een garantie op doelpunten: in zijn carrière kwam de aanvaller al tot 233 doelpunten in 450 wedstrijden. Vooral bij het Portugese Sporting Lissabon was Dost een echte doelpuntenmachine. In 127 wedstrijden kwam hij tot 93 treffers.

Zijn enorme productie in Portugal was voor Eintracht anderhalf jaar geleden reden om hem terug te halen naar Duitsland. In Frankfurt, dat hem voor zo’n zeven miljoen euro overnam van Sporting Lissabon, had hij wisselend succes. Dost scoorde vorig seizoen 10 keer in 32 officiële wedstrijden, maar slaagde er niet in om zich met zijn club te plaatsen voor Europees voetbal. Ook halverwege dit seizoen staat Dost (5 goals in 13 duels) met Frankfurt op de negende plaats.

Exit Krmencik?

Met Dost hoopt blauw-zwart eindelijk de spits gevonden te hebben die blindelings de weg naar doel vindt. Vorige winter werd Michael Krmencik voor zo’n zes miljoen euro weggeplukt bij Victoria Plzen, maar de Tsjech vond nooit echt z'n draai in Jan Breydel. Philippe Clement gaf eerder al aan dat Krmencik andere oorden mocht opzoeken indien er een andere spits in de plaats kwam. Die heeft Club nu gevonden.

