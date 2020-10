Offensief onthoofd Beerschot moet lang wachten op testresultaten: “Dat is vervelend”

"Loris Brogno blesseerde zich tijdens de maandagtraining aan de knie en wordt vandaag (gisteren, red.) geopereerd. Hij zal drie tot vier maanden out zijn", aldus Losada. "Blessing Eleke zit met een hamstringblessure en staat nog enkele weken aan de kant." Vooral het uitvallen van Brogno is jammer, want hij was in de jongste drie duels goed voor twee goals en evenveel assists. Topaankoop Eleke blijft dan weer in het sukkelstraatje. Met Suzuki keert er wel een spits terug in de wedstrijdselectie.

Los daarvan is het wachten op de resultaten van de wekelijkse corona-testronde. Door de drukte in de labo's komen die resultaten een dag later door dan normaal. "Da's vervelend. Als er spelers positief zouden zijn, blijft er weinig of geen tijd over om andere dingen in te oefenen. Maar het is wat het is. Ik trek me op aan het feit dat we voorlopig onze job kunnen blijven uitoefenen. Het is weliswaar jammer dat we een derby moeten spelen zonder publiek - dat neemt veel charme weg - maar liever een match in een leeg stadion dan helemaal geen match.”