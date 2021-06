OEFENMATCHEN. KV Mechelen krijgt pandoering van Utrecht - Beerschot klopt Duitse derdeklasser

KV Mechelen met 7-2 onderuit in oefenmatch tegen FC Utrecht

KV Mechelen heeft een oefenwedstrijd tegen FC Utrecht met 7-2 verloren. Het kwam al vroeg op achterstand nadat Bijker een voorzet in eigen doel devieerde. Nog een tegenvaller: Peyre viel uit met last aan de dij. Afwachten hoe zwaar de blessure is. Malinwa, dat zich defensief bijzonder kwetsbaar toonde, lag onder in de eerste helft. Na een splijtende pass door het midden kon Ramselaar afwerken: 2-0. Op het halfuur werd een slechte pass van Van den Eynden onderschept en Utrecht schakelde vlijmscherp om. Dalmau was uiteindelijk de afwerker van dienst (3-0). Hairemans scoorde tegen, maar op slag van rust werd het nog 4-1. Opnieuw werd de Mechelse defensie weggespeeld, en opnieuw was het Dalmau die afwerkte.

Na de pauze liet Wouter Vrancken tien nieuwe veldspelers opdraven. Vinicius Souza, die wordt gehuurd van Lommel, maakte zijn debuut centraal achterin. Storm verzamelde zijn eerste speelminuten na zijn blessure. Met Oum Gouet op de ‘zes’ leek KV iets meer grip op de match te hebben, maar dat belette Utrecht niet nog te scoren. Eerst via Balk (5-1), daarna via Kerk (6-1). Nieuwkomer Cuypers trapte de bal op een hoekschop nog ongelukkig in eigen doel (7-1). Diezelfde Cuypers kon nog milderen tot 7-2. Een ferme pandoering dus voor KV Mechelen, dat wel enkele zware stagedagen achter de rug heeft. Vrijdag oefent Malinwa nog tegen STVV, zaterdag zit de stage erop. (ABD)

Doelpunten: 2' Bijker (owngoal, 1-0), 20' Ramselaar (2-0), 27' Dalmau (3-0), 32' Hairemans (3-1), 44' Dalmau (4-1), 57' Balk (5-1), 60' Kerk (6-1), 67' Cuypers (owngoal, 7-1), 72' Cuypers (7-2)

KV Mechelen eerste helft: Thoelen - Swers, Peyre (13' De Bie), Vanlerberghe, Bijker - Van den Eynden, Schoofs - Hairemans, Engvall, Dailly - De Camargo

KV Mechelen tweede helft: Thoelen - Walsh, Souza, Bateau, Wernersson - Oum Gouet, Van Hecke - Kaya, Ceulemans, Storm - Cuypers

Volledig scherm © Photo News

Beerschot wint van Duitse derdeklasser

Beerschot – dat in Duitsland op zomerstage is – won vanmiddag met 2-1 van de Duitse derdeklasser SC Verl. Halfweg stond het nog 0-0, maar in de tweede helft trokken de Antwerpenaren het laken dan toch naar zich toe.

Eerst opende Eleke de score op aangeven van Mukuna. Later maakte Verl gelijk, maar op het einde van de partij bezorgde Mukuna Beerschot alsnog de winst. Trainer Maes liet zowat al zijn fitte spelers opdraven. Ook Pietermaat (hersteld van een verrekking) was opnieuw van de partij. Nieuwkomer De Smet maakte zijn eerste minuten in het paars-witte shirt. (KDC)

Volledig scherm Joren Dom, hier in de oefenmatch tegen Club Brugge. © Photo News