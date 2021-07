OEFENMATCHEN JPL. Union met zege naar derby tegen Anderlecht - KV Kortrijk en Zulte Waregem spelen gelijk - KV Mechelen klopt Griekse Volos

KV Kortrijk speelt gelijk in galamatch tegen Lille

In de laatste oefenwedstrijd voor de start van de competitie nam KV Kortrijk het op tegen het Franse Lille. De ploeg van Jonathan David (ex-AA Gent) kroonde zich vorig seizoen tot kampioen van Frankrijk. Bij KVK was er opnieuw geen spoor van vleugelverdedigers Gilles Dewaele en Kristof D’Haene. Beide spelers proberen terug te komen van blessure, maar lijken de seizoensstart tegen Seraing van komende zaterdag te missen. Sainsbury is eveneens nog out met een lichte blessure.

In het openingskwartier kregen we weinig kansen te zien, maar na een mooi doorsteekballetje van Badamosi kon Chevalier scoren. De Fransman van KVK liet de netten trillen met een heerlijk lobje. Voor de rust was er vooral middenveldspel te zien en konden we geen noemenswaardige kansen meer noteren.

De tweede helft begon met negen Fransen en tien spelers van KVK. Twee spelers van Lille kregen rood in de rust, omdat ze met elkaar op de vuist gingen. Het is een vriendschappelijke match en Elsner besloot dan ook om een speler van het veld te halen. Heel erg bizar. Gueye miste na de rust nog een reuzenkans op de 2-0. Hij kopte het leer na een voorzet van Rougeaux onbesuisd naast. Ook Fixelles kreeg nog een unieke mogelijkheid, maar plaatste de bal over.

In de slotfase kreeg Lille - die een hele wedstrijd niets op de mat bracht - een goedkope strafschop. Invaller Yazici zette de elfmeter om. KV Kortrijk is klaar voor de seizoensstart. Het speelt zaterdag om 18u30 in het Guldensporenstadion tegen promovendus Seraing. (IVDA)

KV Kortrijk: Ilic, Rougeaux, Radovanovic, Derijck, Palaversa (73' Herrmann), Vandendriessche (63' Fixelles), Selemani, Moreno (63' Jonckheere), Ocansey (57' Mujakic), Chevalier (63' Gueye), Badamosi (ging naar de kant in de rust, omdat Lille twee keer rood kreeg)

Doelpunten: 18' Chevalier (1-0), 85' Yazici (pen. 1-1)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Beerschot speelt gelijk, maar verliest Coulibaly

In zijn laatste oefenwedstrijd voor de start van de competitie heeft Beerschot 1-1 gelijkgespeeld tegen de Nederlandse Eredivisieclub Fortuna Sittard. Bij Beerschot keerden Frans en Radic na een blessure terug in de basis. Al vroeg in de match moest Coulibaly geblesseerd het veld verlaten, nadat hij een stevige trap langs achter incasseerde. Niet veel later opende Baghdadi namens Fortuna de score. Aan het slot van een potig duel kon Joren Dom – die nog eens op het middenveld werd uitgespeeld – met een knap schot een gelijkspel uit de brand slepen voor Beerschot. (KDC)

Volledig scherm Beerschot-trainer Peter Maes (l) © Photo News

Union wint ook haar laatste oefenwedstrijd op bezoek bij Amiens

Tegen de Franse tweedeklasser Amiens kwam Union al snel op voorsprong. Vanzeir glipte door de verdediging van de thuisploeg en werkte goed af. Halverwege de eerste helft diepte Lynen de voorsprong verder uit. De reactie van Amiens liet niet lang op zich wachten. Morris stopte eerst nog een strafschop, maar enkele minuten later viel dan toch de aansluitingstreffer.

Na de pauze kwam het eerste gevaar van Union. De Brusselaars scoorden opnieuw na enkele minuten. Op aangeven van Vanzeir maakte Undav er 1-3 van. Op het uur vuurde Fofana vanaf 20 meter van het doel een pegel af. Moris had geen verhaal. Het ging van kwaad naar erger voor Union. Arokodare lukte zes minuten later al de gelijkmaker. Union kon gelukkig op Vanzeir rekenen om alsnog de overwinning in de wacht te slepen.

Opstelling Union: Moris, Bager (45' Burgess), Nielsen, Undav (72' Avenatti), Vanzeir (78' Paolucci), Teuma (45' Lazare), François (60' Nieuwkoop), Lynen (60' Marcq), Van der Heyden, Kandouss en Lapoussin (72' Sorinola).

Doelpunten: 5' Vanzeir (0-1), 25' Lynen (0-2), 36' Diakhaby (1-2), 51' Undav (1-3), 60' Fofana (2-3), 66' Arokodare (3-3), 76' Vanzeir (3-4).

Volledig scherm Union-trainer Felice Mazzu druk gesticulerend © BELGA

KV Mechelen klopt Griekse Volos

KV Mechelen heeft zijn generale repetitie op het nieuwe seizoen gewonnen. Het versloeg de Griekse eersteklasser Volos met 2-1. Malinwa kwam aan de aftrap met wat wel eens de basisploeg kan worden voor de seizoensopener tegen Antwerp volgende week. KV kwam op het halfuur op voorsprong via Schoofs, die een knappe aanval afrondde. Het gaf die voorsprong nog weg na balverlies van Kaya, maar diezelfde Kaya bood Cuypers al snel de 2-1 aan. Morgen oefent Malinwa nog tegen Westerlo, met spelers die vandaag niet aan de bak kwamen. (ABD)

Opstelling: Coucke, Walsh, Souza (62’ Bateau), Vanlerberghe, Bijker - Hairemans (46’ Kaya), Oum Gouet, Schoofs (81’ Asare), Mrabti - Cuypers, Druijf (62’ Engvall)

Doelpunten: 29’ Schoofs (1-0), 66’ Fernandes (1-1), 67’ Cuypers (2-1)

Volledig scherm Kerim Mrabti (KV Mechelen) © Photo News

Geen goals maar leuke pot voetbal van Zulte Waregem in galamatch tegen Utrecht

Zulte Waregem heeft zijn voorbereiding afgesloten met een doelpuntenloos gelijkspel tegen FC Utrecht. De galamatch van Essevee was nochtans absoluut geen zoutloos spektakelstuk. De jarige fusieclub lijkt klaar voor de competitiestart in Leuven volgende week.

Als tegenstander in de galamatch bij de opening van het 21ste bestaansjaar van SV Zulte Waregem, was FC Utrecht naar de Elindus Arena afgezakt. Daarmee waren de Utrechters aan hun zevende oefenwedstrijd tegen een Belgische opponent toe, met overwinningen tegen KV Mechelen, AA Gent, Club Brugge en Beerschot. Alleen Antwerp en Anderlecht pakten een gelijkspel tegen het team van René Hake.

Francky Dury liet al enigszins in zijn kaarten kijken. Van de tien veldspelers die tegen Utrecht startten lijkt enkel Pletinckx geen certitude voor de competitiestart, maar aanwinst Sörmo ontbrak door blessure in de driemansdefensie met Ciranni en Dompé als wingbacks en het vierkant Sissako-Hubert-Govea-Vigen achter enige spits Vossen. Topaankoop Zinho Gano houdt voorlopig de bank warm. Laurens De Bock wordt de nieuwe kapitein. Over de titularisdoelman zal Dury pas volgende week de knoop doorhakken. Gisteren speelden Sammy Bossut en Louis Bostyn elk één helft. Bossut moet niet echt handelend optreden, al had Utrecht wel een penalty kunnen krijgen na een dubieus ingrijpen van De Bock tegen Gyrano Kerk. Bostyn moest zich wel onderscheiden tegenover Adrian Dalmau na een snelle omschakeling bij het ingaan van het slotkwartier. Dury was op dat moment net op een viermansdefensie overgeschakeld.

Tevreden publiek

In een onderhoudende eerste helft kwam al het Waregemse gevaar van dezelfde kant en dezelfde man: Jean-Luc Dompé had er op links enorm veel zin in. Alleen mikte hij wild over na een mistrap in de Utrechtse defensie, en had doelman Paes een puike redding in huis toen Janssen een schot van Dompé devieerde. Na de rust hield dezelfde Paes slag om slinger Pletinckx en Sissako van de openingstreffer af met ultieme reflexen. De Malinese Fransman is na een moeilijk seizoen door longproblemen mogelijk een onverwachte aanwinst voor het team van Dury, op een middenveld dat in Hubert en de onvermoeibare Vigen alvast twee leiders heeft om Govea creatief te ondersteunen.

Een pak vervangingen kwam de cohesie bij Zulte Waregem niet ten goede, en Bostyn moest Remco Balk van een goal afhouden, maar Francky Dury zag wat hij wilde zien. Ook de invallers leverden strijd, tot jolijt van de paar duizend abonnees in de tribunes. In dit Zulte Waregem zit muziek.