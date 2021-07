OEFENMATCHEN JPL. Genk speelt gelijk tegen AZ in Luminus Arena - Beerschot onderuit tegen Utrecht

Delen per e-mail

Genk speelt gelijk tegen AZ

Racing Genk heeft woensdag in een vriendschappelijke wedstrijd 1-1 gelijkgespeeld tegen het Nederlandse AZ Alkmaar. De wedstrijd vond achter gesloten deuren plaats in de Luminus Arena. Voor Genk opende Cyriel Dessers de score na 78 minuten. Thijs Oosting kon in de slotminuut gelijkmaken voor AZ.

Voor de Limburgers, vorig seizoen vicekampioen en bekerwinnaar, was de wedstrijd tegen AZ, de nummer drie van het voorbije seizoen in de Eredivisie, de laatste voorbereiding op de Supercup, zaterdag op het veld van kampioen Club Brugge.

Eerder deze voorbereiding won Genk oefenduels tegen amateurclub Termien (1-8) en Eupen (2-0). Vorige zaterdag werd 1-1 gelijkgespeeld tegen het Nederlandse Groningen.

Volledig scherm Genk-coach John van den Brom tijdens een eerdere oefenpot. © Photo News

Beerschot moet het onderspit delven tegen Utrecht

In het kader van de Memorial Marc Steenackers verloor Beerschot in de vooravond met 1-2 van de Nederlandse eredivisieclub FC Utrecht. Voor paars-wit was het de tweede nederlaag in deze voorbereiding.

Beerschottrainer Peter Maes hield Suzuki en Eleke aanvankelijk op de bank en startte dus zonder echte diepe spits. Iets voorbij het half uur liet doelman Vanhamel zich vloeren bij een schot van Boussaid (ex-Lierse): 0-1. Op slag van rust werd de gelijkmaker van De Smet afgekeurd wegens buitenspel.

Na de pauze kon bezoeker Van de Streek dan de score verdubbelen. De inmiddels ingevallen Eleke bracht in de slotfase de spanning nog terug in de wedstrijd, maar verder dan de aansluitingstreffer kwam Beerschot niet meer. (KDC)

Charleroi-RWDM draait uit op draw

In het Nederlandse Garderen, waar beide clubs op stage vertoeven, speelden Charleroi en RWDM 2-2 gelijk.

RWDM, met nieuwkomer Defourny meteen onder de lat, opende in de aanvangsfase de stand via Lavie op aangeven van Claes. Het duurde tot voorbij het halfuur voor de Carolo’s het evenwicht konden herstellen. Ribeiro Costa werd door Kayembe diep gestuurd en rondde de actie af met een stiftbal. Al die tijd hadden Hendrickx en Keita zich bijzonder nuttig getoond in de recuperatie.

Coach Still verving aan de rust zijn tien veldspelers. De ingevallen Bedia dreigde en benutte zijn derde doelkans om 2-1 te maken. Bij het ingaan van het laatste kwartier trof Morioka de paal. RWDM reageerde en stelde gelijk. De jonge Marlon Degryse trof raak na een misser van Goranov. In het slot devieerde Benchaib de bal haarfijn in de voeten van Bedia, maar de Ivoriaan verprutste de open kans.

Om overbelasting te voorkomen kwamen Koffi, Van Cutsem en Wasinski niet in actie. (AR)

Charleroi (eerste helft): Ngoua; Knezevic, Dessoleil, Andreou; Descotte; Hendrickx, Keita, Ribeiro Costa, Kayembe; Fall, Zaroury.

Charleroi (tweede helft): Ngoua; Boukamir, Akbib, Goranov; Gillet, Ilaimaharitra, Lokembo, Morioka, Tchatchoua; Benchaib, Bedia.

Union speelt gelijk tegen Valenciennes

Op het veld van derdenationaler Tempo Overijse opende Lapoussin al snel de score voor de Unionisten. De Brusselaars wisten die voorsprong ook heel lang vast te houden. Tien minuten voor affluiten viel echter de gelijkmaker van de bezoekers. Union probeerde nog, maar scoren lukte niet meer.

Opstelling Union: Moris, Nieuwkoop, Bager, Amani, Paolucci, Vanzeir, Burgess, Marcq, Van der Heyden, Avenatti en Lapoussin.

Ingevallen: Sigurdarson (45'), Kandouss (45'), Lewis (45'), Teuma (60'), Sorinola (60'), François (60'), Undav (60'), Lynen (60'), Nielsen (60'),

Doelpunten: 7' Lapoussin (1-0), 81' Boutouaou (1-1)

Zulte Waregem verslaat Deinze in oefenpot

Zulte Waregem ging vanavond in zijn zevende oefenwedstrijd van deze voorbereiding naar het Burgemeester Vande Wielestadion van KMSK Deinze op zoek naar een derde oefenzege. Die kwam er uiteindelijk door drie goals in vijf dolle minuten, net voorbij het uur. De oranjehemden uit 1B hadden vroeg voorsprong genomen langs Boone nadat Essevee een hoekschop niet weg kon werken, en nadat De Belder ook al de paal had getroffen. De beste bezoekende kans werd door Dion De Neve op de vuisten van doelman Tom Vandenberghe besloten.

Na de pauze, met zeven wissels van Francky Dury, nam Zulte Waregem het heft wel in handen. Bossut moest zijn team eerst opnieuw voor een dubbele achterstand behoeden, maar dan ontbonden de ingevallen spitsen Vossen en Dompé hun duivels. Dompé krulde een afstandsschot enig mooi in doel, Vossen klopte de ingevallen Dutoit na een slechte terugspeelbal en legde de eindstand vanop elf meter vast na een overtreding op Berahino. (LUVM)

Zulte Waregem: Bossut; Pletinckx, Thiam (46' Humphreys), De Poorter (46' De Bock); De Neve (46' Ciranni), Seck, De Smet (46' Vigen), Srarfi (46' Govea); Berahino, Gano (46' Vossen), Sylla (46' Dompé).

Doelpunten: 9' Boone (1-0), 60' Dompé (1-1), 62' Vossen (1-2), 65' Vossen (strafschop, 1-3)

