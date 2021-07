OEFENMATCHEN JPL. Geen goals, maar leuke pot voetbal van Zulte Waregem tegen Utrecht - KV Mechelen klopt Griekse Volos

KV Mechelen klopt Griekse Volos

Geen goals maar leuke pot voetbal van Zulte Waregem in galamatch tegen Utrecht

Francky Dury liet al enigszins in zijn kaarten kijken. Van de tien veldspelers die tegen Utrecht startten lijkt enkel Pletinckx geen certitude voor de competitiestart, maar aanwinst Sörmo ontbrak door blessure in de driemansdefensie met Ciranni en Dompé als wingbacks en het vierkant Sissako-Hubert-Govea-Vigen achter enige spits Vossen. Topaankoop Zinho Gano houdt voorlopig de bank warm. Laurens De Bock wordt de nieuwe kapitein. Over de titularisdoelman zal Dury pas volgende week de knoop doorhakken. Gisteren speelden Sammy Bossut en Louis Bostyn elk één helft. Bossut moet niet echt handelend optreden, al had Utrecht wel een penalty kunnen krijgen na een dubieus ingrijpen van De Bock tegen Gyrano Kerk. Bostyn moest zich wel onderscheiden tegenover Adrian Dalmau na een snelle omschakeling bij het ingaan van het slotkwartier. Dury was op dat moment net op een viermansdefensie overgeschakeld.

In een onderhoudende eerste helft kwam al het Waregemse gevaar van dezelfde kant en dezelfde man: Jean-Luc Dompé had er op links enorm veel zin in. Alleen mikte hij wild over na een mistrap in de Utrechtse defensie, en had doelman Paes een puike redding in huis toen Janssen een schot van Dompé devieerde. Na de rust hield dezelfde Paes slag om slinger Pletinckx en Sissako van de openingstreffer af met ultieme reflexen. De Malinese Fransman is na een moeilijk seizoen door longproblemen mogelijk een onverwachte aanwinst voor het team van Dury, op een middenveld dat in Hubert en de onvermoeibare Vigen alvast twee leiders heeft om Govea creatief te ondersteunen.