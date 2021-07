OEFENMATCHEN JPL. Club wint van Essevee - Beerschot klopt Waasland-Beveren

Terugkeer van Daniel Perez met twee goals voor Club tegen Essevee (2-1)

Club Brugge zit stilaan in de laatste rechte lijn naar de Supercup tegen Racing Genk. Vandaag werd een vierde van zes oefenwedstrijden afgewerkt. Na Beerschot, Lokomotiva Zagreb en KV Kortrijk was nu Zulte Waregem te gast in het Basecamp in Westkapelle. Vrijdag zakt AEK Athene naar Knokke af en volgende week dinsdag wordt de oefencampagne afgesloten tegen FC Utrecht. Zulte Waregem speelt zaterdag tegen Charleroi en woensdag op Deinze, vooraleer Utrecht naar de Elindus Arena afzakt voor de galamatch van het Essevee-jubileumjaar.

Echt lekker liep het bij de landskampioen tot dusver nog niet. Na de 0-1-nederlaag tegen KV Kortrijk was blauw-zwart aan een revanche toe. Zulte Waregem van zijn kant kon tot dusver enkel winnen bij Oudenaarde (tweede nationale), maar verloor zowel van Union (0-4) als Cercle Brugge (1-2). Bij Club, dat Hans Vanaken en Eduard Sobol op 19 juli terug verwacht in Brugge, schakelde Philippe Clement voor het eerst in deze voorbereiding over van 4-4-2 naar 4-3-3.

Francky Dury bracht de Noorse nieuwkomer Bent Sörmo aan de aftrap rechts in de driemansdefensie. Abdoulaye Sissako, maandenlang aan de kant met longproblemen, vierde zijn terugkeer tussen de lijnen.

Alessandro Ciranni droeg de aanvoerdersband van Essevee en hij toonde zijn nieuwe team meteen de weg: voorzet vanaf rechts en Jelle Vossen liet Club-doelman Nick Shinton geen schijn van kans (0-1). Het duurde ruim vijfentwintig minuten vooraleer Sammy Bossut een eerste keer handelend moest optreden. De Waregemse ouderdomsdeken duwde een kopbal van Bas Dost, op vrijschop van Vormer, met een karpersprong uit zijn doelvlak. Enkele minuten later ontsnapte Essevee aan de gelijkmaker toen eerst Ciranni tegen zijn eigen doelpaal kopte en vervolgens ook Mitrovic op het aluminium mikte.

© Photo News

Clement voerde halfweg elf wissels door. Opvallend daarbij: Noah Mbamba stond in de achterhoede en de Venezolaan Daniel Perez kreeg zijn eerste minuten nadat hij terugkeerde uit Zuid-Amerika. Het jeugdige blauw-zwart, enkel gestuurd door de ervaring van Balanta en Rits, had in een veel betere tweede helft voortdurend overwicht. De verdiende gelijkmaker kwam er nadat Daniel Perez sneller op een goede doorsteekbal van Badji zat dan Bossut (1-1). De Venezolaan zette met een buffelstoot in de winkelhaak de eindstand op de bordjes. (LUVM)

Club Brugge (eerste helft) Shinton ; Van der Brempt, Mitrovic, Mechele, De Cuyper ; Kossounou, Vormer, De Ketelaere ; Okereke, Dost, Lang (tweede helft) Lammens; Van den Keybus, Mbamba, Mondélé, Ricca ; Audoor, Balanta, Rits ; Perez, Badji, Sandra.

Zulte Waregem: Bossut ; Sörmo (53' van Aken), Humphreys (75' Thiam), De Bock (75' De Smet) ; Ciranni (67' De Neve), Sissako (53' Govea), Hubert (71' De Poorter), Vigen Christensen (67' De Buyser), Dompé (63' Srarfi); Vossen (71' Sylla), Gano (63' Berahino).

Doelpunten: 3' Vossen (0-1), 66' Perez (1-1), 79' Perez (2-1).

Beerschot wint van Waasland-Beveren

Beerschot heeft in de vooravond een oefenmatch tegen Waasland-Beveren met 2-0 gewonnen. Het was een verdiende zege voor Beerschot, dat weinig weg gaf, maar eerst nog wel een reeks kansen onbenut liet. Tien minuten voor tijd brak Suzuki (op aangeven van Pietermaat) dan toch de ban. In de absolute slotfase verdubbelde Coulibaly na een snelle uitbraak de score. Bij Beerschot ontbraken de geblesseerden Frans en Bourdin. (KDC)