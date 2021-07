OEFENMATCHEN JPL. Anderlecht speelt gelijk tegen AZ en FC Utrecht - Geen winnaar tussen Standard en KV Mechelen

Anderlecht sluit stage af met gelijkspel tegen AZ

Anderlecht heeft de stage nabij Alkmaar afgesloten met een tweede draw. Nadat het vanmiddag tegen FC Utrecht 1-1 was geworden, was dat ook de score na negentig minuten tegen AZ. De Nederlandse topclub kreeg via de stip vroeg de kans om op voorsprong te komen, maar Van Crombrugge redde knap. Aan de overzijde miste een heel bedrijvige Amuzu oog in oog met de AZ-goalie. Met de rust in zicht scoorde Amuzu alsnog, na een mooie collectieve aanval (0-1).

Paars-wit mocht terugblikken op een degelijke eerste helft. Organisatorisch stond het goed, achterin werpt Wesley Hoedt zich meteen op als een leider. De aanwinst, opgegroeid in de buurt, kreeg trouwens aanmoedigingen van zijn vriendin, de Nederlandse zangeres Emma Heesters.

Ook na de pauze had Anderlecht grotendeels de controle, maar na een heleboel wissels - dat hoort nu eenmaal bij oefenduels - kwam AZ opzetten. De thuisploeg kon profiteren van een foutje achterin: Aboukhlal met de 1-1, een vermijdbare gelijkmaker. Stassin - tegen Utrecht trefzeker - kreeg nog een mogelijkheid op 1-2, zijn schot zoefde voorlangs.

Het is nog te vroeg om conclusies te trekken, de competitie begint pas binnen twee weken, maar het is een publiek geheim dat Anderlecht voorin nog wel wat versterking kan gebruiken. Isaac Kiese Thelin vocht weliswaar voor wat hij waard was, toch zou het verbazen, mocht hij straks de vaste spits worden. (PJC)

Volledig scherm Francis Amuzu scoorde voor Anderlecht. © Photo News

Geen winnaar in oefenmatch tussen Standard en KV Mechelen

Standard en KV Mechelen hebben 2-2 gelijkgespeeld in een oefenmatch op L’Académie. Bij de Rouches zat Vanheusden niet in de wedstrijdselectie - hij is op weg naar de Serie A. Ook van Carcela en Lestienne geen spoor. Malinwa kwam snel op een dubbele voorsprong via Hairemans (0-1) en Walsh (0-2). Lang kon KV die voorsprong echter niet vasthouden. Dragus plaatste knap binnen en net na de pauze zorgde Klauss voor de gelijkmaker: 2-2, meteen ook de eindstand. (ABD)

Standard: Bodart (62’ Epolo) - Siquet (46’ Fai), Sissako (46’ Al-Dakhil), Laifis, Gavory - Bastien (78’ Dumont), Cimirot (72’ Shamir), Raskin, Dragus (62’ Ngoy) - Muleka (85’ Tapsoba), Klauss (78’ Mmaee)

KV Mechelen: Coucke - Walsh, Vanlerberghe, Souza, Wernersson - Oum Gouet, Schoofs - Hairemans, Engvall (87’ Robberechts), Mrabti - De Camargo (48’ Asare)

Doelpunten: 7’ Hairemans (0-1), 28’ Walsh (0-2), 30’ Dragus (1-2), 47’ Klauss (2-2)

Volledig scherm Gavory en Hairemans in duel. © BELGA

Eupen verslaat RWDM

De eerste oefenwedstrijd van RWDM en AS Eupen mét publiek in het Gaston Reiff-stadion van CS Braine, kende tijdens de eerste helft een evenwichtig verloop. Na de rust schakelde de club van 1B jongeren in en domineerden de Panda’s. Dat resulteerde in 0-1 via de ingevallen Julien Ngoy.

Emmanuel Agbadou, die de wedstrijd van woensdag op Racing Genk aan zich liet voorbijgaan wegens een blijkbaar op til zijnde transfer naar het Spaanse Alcorcon, was deze keer wel van de partij. Benoit Poulain niet. De Franse centrale verdediger sukkelt met een op training opgelopen letsel aan de hamstrings. Gevreesd wordt dat hij de competitiestart zal missen. Pech blijft Poulain (33) achtervolgen. Het voorbije seizoen was hij ook al geruime tijd out als gevolg van spierblessures.

Ondertussen scoort AS Eupen zeer hoog buiten het veld. Het clublied ‘Wir sind da - On est là’ werd door de Duitse schlagerzanger Ikke Hüftgold omgezet in ‘Hey Mallorca (Wir sind da)’ en is goed op weg om in Duitsland dé zomerhit te worden van de vakantiegangers. (AR)

RWDM (eerste helft): De Bie, Libert, Ruyssen, Le Joncour, Van Den Bogaert, Gécé, Rommens, Claes, Nangis, Lavie, Nzuzi.

RWDM (tweede helft): De Bie, Mpati, Masisa, El Moutadayene, Abbou, Dante, Diallo, El Ouahdi, Zoghlami, Degryse, El Ouamari.

AS Eupen: Nurudeen, Beck (46’ Lambert), Amat (46’ Libert), Agbadou, Heris, Cools (46’ E. Kayembe), Akono (46’ Aziz), Peeters, N’Dri (46’ Ngoy), Embalo, Rocha (46’ Prevljak).

Doelpunt: 55’ Ngoy (0-1).

Inefficiënt maar sterk Gent speelt gelijk tegen Sparta Rotterdam

AA Gent heeft ook de tweede oefenwedstrijd op Nederlandse bodem niet winnend kunnen afsluiten. De Buffalo’s waren een stuk beter dan Sparta Rotterdam, maar morsten met de kansen. Tissoudali bracht met een gelukje de bezoekers op voorsprong. Zijn zwak getrapte strafschop ging via de doelman toch tegen de netten. Het tweede Gentse doelpunt was wel van mooie makelij. Eentijdsvoetbal tussen Odjidja en Hjulsager zorgde ervoor dat Bruno maar hoefde binnen te tikken. Gent hield de controle over de wedstrijd, maar zag de Nederlanders door foutjes achterin op een 3-2 voorsprong komen. Vadis Odjidja zorgde vlak voor tijd met een prachtgoal toch nog voor een gelijkspel. Met links krulde hij de bal in de verste kruising. Achteraf eiste de broer van Hanche-Olsen de aandacht op toen hij mee ging uitlopen met de invallers. (SDG)

Volledig scherm Gent oefende tegen Sparta in het Nederlandse Burgh-Haamstede. © Photo News

KV Kortrijk speelt 2-2 gelijk tegen Heerenveen

KV Kortrijk heeft tegen de Nederlandse eersteklasser Heerenveen 2-2 gelijkgespeeld. De Kerels begonnen goed aan de wedstrijd en kwamen na amper vier minuten spelen op voorsprong. Chevalier krulde een bal mooi voorbij de Nederlandse goalie Mous in doel. Voor de rust kwam KVK via Badamosi en Moreno nog dicht bij de 0-2, maar scoren lukte niet meer.

Ook in de tweede helft kregen we meteen een doelpunt te zien. De Kroaat Halilovic maakte na één minuut spelen gelijk. Hij zette Heerenveen even later met zijn tweede van de namiddag op voorsprong. KVK maakte in het laatste kwartier nog verdiend gelijk. Invaller Gueye kopte de 2-2 staalhard tegen de touwen. Nieuwkomer Herrmann maakte vandaag zijn debuut, maar de jonge Duitser heeft duidelijk nog een aanpassingsperiode nodig.

Vrijdag speelt KVK hun voorlaatste oefenpartij op Oudenaarde. De dag erna staat een galawedstrijd tegen het Franse Lille op het programma. Lille werd vorig jaar kampioen van Frankrijk, voor het grote PSG. (IVDA)

KV Kortrijk: Ilic, Rougeaux (79' Bendianishvili), Derijck, Radovanovic (61' Verkerken), D’Haene, Palaversa (79' Van Den Bossche), Vandendriessche (61' Fixelles), Jonckheere (71' Sissoko), Moreno (61' Ocansey), Chevalier (71' Herrmann), Badamosi (61' Gueye)

Doelpunten: 4' Chevalier (0-1), 46' Halilovic (1-1), 59' Halilovic (2-1), 79' Gueye (2-2)

Berahino bezorgt Zulte Waregem oefenzege tegen Charleroi (3-2)

Na nederlagen tegen Union (0-4), Cercle Brugge (1-2) en Club Brugge (2-1) was het bij de vierde poging eindelijk raak voor Zulte Waregem. In Ingelmunster was weer eens een team uit 1A de tegenstander, en dit keer hield Essevee de winst wel op de bordjes. Uitgerekend Saido Berahino, vorig seizoen zonder bijval uitgeleend door Zulte Waregem aan Charleroi, zorgde in de slotfase voor de Waregemse zege.

In een aangename en duurbevochten eerste helft had Van Cleemput de Zebra’s snel op voorsprong gebracht, maar de gelijkmaker van Humphreys op het kwartier was verdiend. De jongens van Francky Dury ontplooiden onder impuls van de zeer bedrijvige Jean-Luc Dompé een duidelijk overwicht, maar bij goed terugleggen van Vossen was niemand gevolgd en een poging van Sissako werd afgeblokt. Op het middenveld harmonieerden de nieuwkomers Hubert en Vigen uitstekend met de zeer offensief gestarte Govea. Kort na de pauze zorgde Hubert, na goed samenspel met Vossen en ondanks een tussenkomst van doelman Koffi, even voor voorsprong van Essevee. Bostyn bleef kort nadien evenwel zonder verhaal tegenover Fall.

Bij Zulte Waregem trad Ewoud Pletinckx voor het eerst tijdens de voorbereiding een half uur wederop. Zarandia revalideert nog individueel. (LUVM)

Zulte Waregem: Bostyn - Sörmo (79' De Neve), Humphreys, De Bock - Ciranni (60' Pletinckx), Sissako (79' De Smet), Hubert (85' De Poorter), Vigen (60' Berahino) - Vossen (85' Sylla), Govea (88' Thiam), Dompé (60' Srarfi).

Charleroi : Koffi - Knezevic, Dessoleil, Wasinski (46' Andreou) - Van Cleemput, Gholizadeh (46' Zaroury), Ilaimaharitra (82' Keita), Morioka (63' Gillet), Kayembe (70'Tchatchoua) - Fall, Benchaib (75' Bedia).

Doelpunten: 5' Van Cleemput (0-1), 15' Humphreys (1-1), 54' Hubert (2-1), 64' Fall (2-2), 82' Berahino (3-2).

Volledig scherm © Photo News

Cercle Brugge verliest oefenduel in Monaco (3-1)

Zaterdagvoormiddag speelde Cercle Brugge op het oefencentrum La Turbie van AS Monaco een oefenwedstrijd tegen zijn moederclub, die met 3-1 werd verloren. De Bulgaar Dimitar Velkovski bracht groen-zwart al snel op voorsprong, nadat hij uitstekend was gelanceerd door Dino Hotic en met een puik schot de actie afrondde.

Monaco nam het commando over en scoorde nog tweemaal voor de pauze. Tussendoor had ook Cercle een goede mogelijkheid, die door Denkey tegen het doelkader werd gekopt op voorzet van Velkovski.

Halfweg koos Monaco-coach Niko Kovac voor elf nieuwe spelers. Van de ex-spelers van Cercle stond Strahinja Pavlovic voor de pauze op het terrein, en kwam Anthony Musaba na de rust in het team. Yves Vanderhaeghe voerde slechts twee wissels door in de rust, waarbij Sébastien Bruzzese in doel kwam voor Thomas Didillon, met nog vier vervangingen op en even na het uur. De Luikse doelman onderscheidde zich meteen door een strafschop van Geubbels te pakken na een overtreding van Popovic op Diatta. Bruzzese moest zich uiteindelijk toch nog een keertje gewonnen geven. Namens Cercle faalden Hotic en Sampers alleen voor doel.

Zestien van de 29 Cercle-spelers kwamen in actie. De anderen spelen deze namiddag een tweede oefenduel. (LUVM)

Volledig scherm © Photo News

Cercle Brugge: Didillon (46' Bruzzese) ; Vitinho, Popovic, Daland, Miangue, Velkovski (60' Decostere) ; Vanhoutte (67' Raux-Yao), Utkus ; Hotic, Denkey (60' Waldo), Deman (46' Ackx, 60' Sampers).

Doelpunten: 4' Velkovski (0-1), 17' Diop (1-1), 39' Matsima (2-1), 71' Pellegri (3-1).

Volledig scherm © BELGA

Anderlecht en FC Utrecht houden elkaar in oefenmatch in evenwicht

Anderlecht heeft zijn eerste oefenmatch op Nederlandse bodem afgewerkt. Tegen FC Utrecht werd het 1-1. Dat gebeurde achter gesloten deuren op vraag van Utrecht, ook de journalisten waren niet welkom. Voor paars-wit scoorde de 16-jarige aanvaller Lucas Stassin. Om 17 uur is er nog een vriendschappelijke wedstrijd, tegen AZ mogen de media wel aanwezig zijn. (PJC)

Volledig scherm Vincent Kompany langs de zijlijn in de match tegen AZ. © BELGA