OEFENMATCHEN JPL. Anderlecht en FC Utrecht houden elkaar in oefenmatch in evenwicht - Cercle verliest oefenduel in Monaco

Club Brugge Bart Verhaeghe: “Eerlijk? Ik ben blij dat de beursgang niet is doorgegaan, Club is nu meer dan 200 miljoen euro waard”

12:33 Eerst nog de finale van het EK voetbal en dan is het nieuwe voetbalseizoen in aantocht. Club Brugge gaat daarbij voor een derde titel op rij. De landskampioen beschikt door de investeringen van Orkila Capital bovendien over meer middelen. Voorzitter Bart Verhaeghe vertelt daarover in De Tijd: “Een enorme boost voor Club Brugge. Eerlijk? Ik ben blij dat die beursgang niet is doorgegaan.”