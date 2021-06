OEFENMATCHEN. Gent speelt gelijk tegen Feyenoord

AA Gent sluit stage in Horst af met gelijkspel op Feyenoord (1-1)

Ter afsluiting van de stage in Horst speelde AA Gent op het Jeugdcentrum Varkenoord van Feyenoord vandaag op de middag zijn derde oefenwedstrijd. Na een zege en een nederlaag werd nu verdienstelijk gelijk gespeeld.

Voor Feyenoord werd het de opening van de voorbereiding op de nieuwe campagne, zonder zijn EK-gangers Steven Berghuis en de Slovaak Bozenik. Met Francesco Antonucci stond er wel een landgenoot in de basis van de nieuwe coach Arne Slot .

Gent, dat eerder in Dikkelvenne met 2-3 won en tegen Seraing met 0-1 verloor, miste ook in Rotterdam nog een pak kernspelers. Hein Vanhaezebrouck nam een resem youngsters mee als bankzitters, maar liet vooral potentiële titularissen starten. Van de nieuwkomers was Christopher Operi de linker wingback en vormde Julien De Sart een duo centraal op het middenveld met Kums. Owusu startte verrassend rechts in de driemansdefensie, In steun van de enige spits, Tissoudali, opereerden Odjidja en Chakvetadze. De Georgiër bakte er weinig van. Uitgestuurd door Odjidja liet hij de bal te ver van de voet springen, en voor het overige gaf hij een eerder lusteloze indruk. Halfweg kwam Gianni Bruno hem vervangen.

Volledig scherm © Photo News

De Buffalo’s drukten het gaspedaal iets dieper in na de pauze en dat resulteerde snel in een doelpunt. Tissoudali ging in de zestien aan het dribbelen en liet invallersdoelman Remie kansloos. Lang kon Gent van de voorsprong echter niet genieten. Sinan Bolat miste op een hoekschop zijn interceptie, waarna de ingevallen Oyadole op de lijn met de hand redde maar Bannis toch kon gelijkmaken.

Met veel jeugdig geweld tussen de lijnen en Alexandre De Bruyn in steun van Gianni Bruno die diepe spits werd, had Gent het heel even moeilijk. Maar de jonge Buffalo’s herstelden het evenwicht en sleepten een puik resultaat over de streep.

Gent keert vanuit Rotterdam huiswaarts om, na één vrije dag, op teambuilding naar Jupille te vertrekken. De volgende oefenmatch is pas volgende zaterdag tegen Union. (LUVM)

AA Gent: Bolat - Owusu (46' Oyadole), Godeau (60' Lagae), Nurio (60' Van Den Bergh) - Samoise (60' George), De Sart (60' Parmentier), Kums (60' Banse), Operi (60' Van Daele)- Odjidja (60' De Bruyn), Tissoudali (60' Van Hauter), Chakvetadze (46' Bruno).

Doelpunten: 56' Tissoudali (0-1), 60' Bannis (1-1).

Volledig scherm © Photo News