OEFENMATCHEN. Club Brugge speelt 1-1 gelijk tegen Beerschot, Zulte Waregem verliest zwaar tegen Union

Club opent oefencampagne met gelijkspel tegen Beerschot

Club Brugge heeft de eerste van zeven oefenwedstrijden in het Belfius Basecamp achter de rug. Net als vorig seizoen tijdens de voorbereiding was Beerschot te gast. De Ratten kwamen met een soort van typeploeg naar Knokke-Heist, terwijl Club nog heel wat afwezigen telt. Clement bracht aan het einde van de eerste trainingsweek met Dost, Lang en Vormer slechts drie basisspelers aan de aftrap - aangevuld met een pak jongeren. Ook Mitrovic liep er van de eerste minuut bij. De Bruggelingen hadden al een training in de benen en dat liet zich voelen. Op enkele schoten van Lang en Vormer na kon blauw-zwart voor de rust nauwelijks dreigen. Vanhamel redde tweemaal met de voeten. Beerschot kwam er af en toe gevaarlijk uit. De mooiste combinatie werd omgezet in een doelpunt - vlak voor het halfuur opende Sanusi de score.

Clement bracht halverwege elf nieuwe namen binnen de lijnen. Onder hen Mata, Ricca, Rits, Badji en Okereke. Die laatste miste na 53 minuten een open doelkans van dichtbij. Met iets meer maturiteit binnen de lijnen deed Club het meteen beter na rust, al bleef blauw-zwart de slordigheden opstapelen. Op het uur haalde ook Peter Maes een pak spelers naar de kant. Blauw-zwart had de ganse tweede helft de bovenhand, véél kansen vloeiden daar evenwel niet uit voort. Mede doordat het spitsenduo Badji-Okereke allesbehalve thuis gaf. En kijk, in de absolute slotfase haalde Okereke toch zijn gram. De Nigeriaan bezorgde Club kort voor inrukken alsnog een verdiend punt.

Woensdag oefent Club opnieuw in Knokke-Heist, deze keer tegen het Kroatische Lokomotiva Zagreb. Mogelijk maken De Ketelaere, Van Der Brempt, Mechele en Pérez dan hun eerste minuten - zij kregen een week langer rust na interlandverplichtingen. (Tomas Taecke)

Club 1ste helft: Lammens; Engels, Mitrovic, Hautekiet, De Cuyper; Van den Keybus, Fofana, Servais, Vormer, ; Dost, Lang

Club 2de helft: Shinton; Mata, Mbamba, Mondele, Ricca; Rits, Audoor, Sandra, Vermant ; Badji, Okereke

Beerschot: Vanhamel; Dom (60’ Halaimia), Radic (60’ Khalifé) , Frans (60’ Konstantopoulos), Van den Bergh (60’ Mboko); Sanusi (60’ Van den Buijs), Coulibaly (60’ Okyere); Krekovic (60’ Placca), Holzhauser (60’ Masangu (77’ Mukuna)), Sanyang (60’ Bourabain); Suzuki (46’ Eleke).

Doelpunten: 29’ Sanusi (0-1), 88' Okereke (1-1)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Charleroi klopt Fola Esch dankzij een betere tweede helft

In hun eerste oefenwedstrijd onder leiding van Edward Still, werden de Carolo’s al vroeg op achtervolgen aangewezen. Vlak voor de rust maakte Gillet gelijk. Een kopbal op center van de bedrijvige Robeiro Costa. Na de rust verhoogden ze hun druk. Dat resulteerde in nog twee doelpunten. Het eerste via de jonge Descotte, na een flater in de Luxemburgse defensie. Het tweede in het slot via Nicholson op hoekschop van Hendrickx, nadat Kayembe en Ribeiro Costa de kans hadden gemist om al eerder te scoren. Eindstand: 3-1. Voor nieuwkomers Andreou en Knezevic was het een gemakkelijk debuut. Still ging uit van een 3-5-2. (AR)

Charleroi (eerste helft): Chiacig; Andreou, Dessoleil, Boukamir; Tchatchoua, Gillet, Lokembo, Ribeiro Costa, Zaroury; Benchaib, Fall.

Charleroi (tweede helft): Ngoua; Knezevic, Akbib, Wasinski; Tchatchoua (76’ Eeckhoudt), Bahadir, Hendrickx, Ribeiro Costa, Kayembe; Descotte, Nicholson.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Cercle Brugge speelt 1-1 gelijk bij Duinkerken

De eerste oefenwedstrijd van Cercle Brugge is op een 1-1 gelijkspel geëindigd op bezoek bij het Noord-Franse ULS Duinkerken (Ligue 2). De partij werd in het naburige Malo-les-Bains afgewerkt en ging uiteindelijk toch over tweemaal 45 minuten, nadat aanvankelijk werd gevraagd om slechts 1 uur te spelen.

Kevin Hoggas zorgde voor het Brugse doelpunt, toen hij bij het ingaan van het slotkwartier een goede voorzet van Hannes Van Der Bruggen via een Franse verdediger binnenkopte. Hoggas was met voorsprong de bedrijvigste bij Cercle, dat vooral in de eerste helft onder de maat bleef. Cercle gaf de voorsprong alsnog uit handen. Doelman Bruzzese verkeek zich op een rechtstreekse vrijschop van Kerrouche. (LUVM)

Cercle (eerste helft): Didillon ; Popovic, Cassaert, Raux-Yao ; Vitinho, Vanhoutte, Utkus, Velkovski ; Gory, Denkey, Ackx.

Cercle (tweede helft): Bruzzese ; Utkus, Daland, Miangue ; Decostere, Van Der Bruggen, Hoggas, Zutterman ; Hotic, Denkey (65' Ackx), Scholaert.

Doelpunten: 73' Hoggas (0-1), 81" Kerrouche (1-1).

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Union wint met 0-4 van Zulte Waregem

Vierde oefenwedstrijd en vierde zege voor Union. Na Mons (2-6), Tempo Overijse (0-5) en Heist (1-3), nu ook tegen Zulte Waregem (0-4) in Ingelmunster. Union was van de eerste tot de laatste minuut baas en drukte dat overwicht uit in vier doelpunten, netjes verdeeld over de twee speelhelften. De cijfers hadden zelfs hoger kunnen oplopen.

Veelbetekend? Niet voor Felice Mazzu: “Ik hecht niet het minste belang aan de score. Waar het mij om te doen is in dit stadium van de voorbereiding zijn de inzet en de organisatie. Daar heb ik niets op aan te merken. Hoewel ze gisteren bijzonder zwaar trainden, zijn de spelers van het begin tot het einde voluit gegaan. En ik ben ook blij dat er, ondanks de gretigheid om zo snel mogelijk te bal te veroveren, geen blessure te betreuren vielen.”

Zorgwekkend? Niet voor Francky Dury. “Ik heb al teveel meegemaakt, om zwaar te tillen aan de cijfers. We hebben deze voormiddag nog anderhalf uur getraind. De Bock, Pletinckx en Vossen waren niet speelklaar. Dompé, Seck en Hubert niet honderd procent. Voorlopig is het nog zoeken naar de juiste balans en wachten op één of twee versterkingen. Er rest ons nog ruim de tijd om klaar te zijn voor de competitiestart.”

Vanzeir had een groot aandeel in de ruime zege van Union. Hij was betrokken bij het eerste en het vierde doelpunt en nam het tweede voor zijn rekening met een balletje tussen de benen van Bossut. De topschutter in 1B staat al op scherp.

Zulte Waregem wisselde aan de rust tien spelers. Alleen Srarfi hervatte. Union wisselde druppelsgewijs. (AR)

Zulte Waregem (eerste helft): Bossut, De Buyser, Thiam, De Poorter, De Neve, Seck, Vigen, Govea, Srarfi, Mandefu, Berahino.

Zulte Waregem (tweede helft): Bostyn, Ciranni, Van Aken, Humphreys, Srarfi, Hubert, De Smet, Vandecandelaere, Wulleman, Dompé, Sylla.

Union: Pirard, Kandouss, Van der Heyden (87' Lemaire), Bager (71' Scarantino), François (64' Sigurdarson), Lapoussin (64' Sorinola), Nielsen (77' Bafdili), Teuma (64' Lazare), Lynen (77' Ziani), Vanzeir (64' Lewis), Undav (80' Safari).

Doelpunten: 10' Lynen (0-1), 24’ Vanzeir (0-2), 48’ Bager (0-3), 56’ Undav (0-4).

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Antwerp-Hoogstraten 2-0: Frey opent meteen rekening

Ook voor R. Antwerp FC is de kop eraf. De Great Old oefende vanmiddag een eerste keer en won met 2-0 van Hoogstraten VV. Mbenza - vorig seizoen nog verhuurd aan de Zwitserse tweedeklasser Stade Lausanne - scoorde het openingsdoelpunt. Na rust opende Michael Frey zijn rekening voor The Reds. De Zwitserse spits, door Antwerp gekocht van het Turkse Fenerbahçe, strafte na rust balverlies van Hoogstraten af. Ook Bataille en Soussi maakten hun debuut. Antwerp speelde in een 4-3-3, vermoedelijk de formatie die RAFC onder Brian Priske altijd zal hanteren. Opvallend: De Laet staat centraal links in de viermansdefensie. (MVS)

Antwerp eerste helft: Butez; Buta, Van Den Bosch, De Laet, Krasniqi; De Sart, B. Verstraete, Gerkens, De Pauw; Murataj, Mbenza.

Antwerp tweede helft: De Wolf, Bataille, Batubinsika, Muanza, Quirynen; Haroun, Boya, L. Verstraete, Benson; Soussi, Frey.

Volledig scherm Michael Frey op training bij Antwerp. © BELGA

KV Mechelen wint eerste oefenmatch met ruime cijfers

KV Mechelen heeft zijn eerste oefenmatch van de voorbereiding tegen Tempo Overijse gewonnen met 1-7. Bij Malinwa debuteerden nieuwkomers Cuypers, Van Hecke, Swers en Oum Gouet. Souza, die gehuurd wordt van Lommel, hield het nog bij een looptraining. Net als Van Damme, Storm en Bateau overigens.

Malinwa was logischerwijs de betere ploeg tegen Overijse, een ploeg uit derde amateur. KV kwam uiteindelijk op slag van rust op voorsprong via een owngoal. Kaya scoorde al snel de 0-2 met een prachtige vrijschop.

Volledig scherm © BELGA

In de tweede helft diepte KV z’n voorsprong nog ferm uit. De Bie kopte een hoekschop van Hairemans in doel. Daarna ging het snel. Op vijf minuten tijd scoorde De Camargo twee keer (met een kopbal en heerlijk lobje) en pikte Hairemans z’n doelpunt mee. Ook Schoofs scoorde nog. De nul houden lukte niet. Dehond maakte er nog 1-7 van. (ABD)

Doelpunten 42’ owngoal (0-1), 45’ Kaya (0-2), 54’ De Bie (0-3), 64’ De Camargo (0-4), 68’ De Camargo (0-5), 69’ Hairemans (0-6), 72’ Schoofs (0-7), 89’ Dehond (1-7)

KV Mechelen eerste helft: Wenssens - Walsh, Peyre, Van Hoorenbeeck, Wernersson - Kaya, Van den Eynden, Van Hecke, Dailly - Engvall, Cuypers

KV Mechelen tweede helft: Wenssens - Swers, Vanlerberghe, De Bie, Bijker - Schoofs, Oum Gouet, Ceulemans (80’ Robberechts) - Mrabti, De Camargo, Hairemans

Volledig scherm © BELGA

AA Gent sluit stage in Horst af met gelijkspel op Feyenoord (1-1)

Ter afsluiting van de stage in Horst speelde AA Gent op het Jeugdcentrum Varkenoord van Feyenoord vandaag op de middag zijn derde oefenwedstrijd. Na een zege en een nederlaag werd nu verdienstelijk gelijk gespeeld.

Voor Feyenoord werd het de opening van de voorbereiding op de nieuwe campagne, zonder zijn EK-gangers Steven Berghuis en de Slovaak Bozenik. Met Francesco Antonucci stond er wel een landgenoot in de basis van de nieuwe coach Arne Slot .

Gent, dat eerder in Dikkelvenne met 2-3 won en tegen Seraing met 0-1 verloor, miste ook in Rotterdam nog een pak kernspelers. Hein Vanhaezebrouck nam een resem youngsters mee als bankzitters, maar liet vooral potentiële titularissen starten. Van de nieuwkomers was Christopher Operi de linker wingback en vormde Julien De Sart een duo centraal op het middenveld met Kums. Owusu startte verrassend rechts in de driemansdefensie, In steun van de enige spits, Tissoudali, opereerden Odjidja en Chakvetadze. De Georgiër bakte er weinig van. Uitgestuurd door Odjidja liet hij de bal te ver van de voet springen, en voor het overige gaf hij een eerder lusteloze indruk. Halfweg kwam Gianni Bruno hem vervangen.

Volledig scherm © Photo News

De Buffalo’s drukten het gaspedaal iets dieper in na de pauze en dat resulteerde snel in een doelpunt. Tissoudali ging in de zestien aan het dribbelen en liet invallersdoelman Remie kansloos. Lang kon Gent van de voorsprong echter niet genieten. Sinan Bolat miste op een hoekschop zijn interceptie, waarna de ingevallen Oyadole op de lijn met de hand redde maar Bannis toch kon gelijkmaken.

Met veel jeugdig geweld tussen de lijnen en Alexandre De Bruyn in steun van Gianni Bruno die diepe spits werd, had Gent het heel even moeilijk. Maar de jonge Buffalo’s herstelden het evenwicht en sleepten een puik resultaat over de streep.

Gent keert vanuit Rotterdam huiswaarts om, na één vrije dag, op teambuilding naar Jupille te vertrekken. De volgende oefenmatch is pas volgende zaterdag tegen Union. (LUVM)

AA Gent: Bolat - Owusu (46' Oyadole), Godeau (60' Lagae), Nurio (60' Van Den Bergh) - Samoise (60' George), De Sart (60' Parmentier), Kums (60' Banse), Operi (60' Van Daele)- Odjidja (60' De Bruyn), Tissoudali (60' Van Hauter), Chakvetadze (46' Bruno).

Doelpunten: 56' Tissoudali (0-1), 60' Bannis (1-1).

Volledig scherm © Photo News