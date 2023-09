Nusa nog één jaar bij Club ondanks interesse Engelse topclubs, trekt Buchanan naar Atlético?

Niet alleen Roman Yaremchuk laat Club Brugge vandaag achter zich, mogelijk ziet blauw-zwart ook Tajon Buchanan vertrekken. De Canadees lijkt op weg naar het Spaanse Atlético. Antonio Nusa, in volle onderhandeling met onder meer Chelsea, blijft dan weer nog één seizoen in Brugge.

In onder andere België en Saudi-Arabië blijft de transfermarkt nog langer open, maar in andere grote competities gaat die om middernacht onherroepelijk dicht. Volg alle laatste nieuwtjes in onze liveblog!

Het goeie nieuws voor Club op kop. Behoudens een absolute verrassing kan blauw-zwart nog één seizoen genieten van Antonio Nusa (18), gegeerd door diverse absolute topclubs uit de Premier League. Het Londense Chelsea is concreet voor een bedrag dat de recordtransfer van Charles De Ketelaere (32 miljoen plus bonussen) benadert, maar daar blijft het niet bij. Club Brugge en Nusa zijn ook met andere Premier League-clubs in onderhandeling over een transfer, weliswaar voor ná dit seizoen. Eerder deze week besloot Nusa nog één seizoen in Brugge te blijven en daar is op dit moment nog niets aan veranderd.

Dat de piepjonge Noor de aandacht trok van de absolute Europese top hoeft niet te verrassen. Vorig seizoen werd hij in Porto op 17-jarige leeftijd de op één na jongste doelpuntenmaker ooit in de Champions League. Zijn leeftijd, snelheid en dribbels maken van hem een buitengewoon interessant product - gisteren illustreerde hij tegen Osasuna nog eens zijn waanzinnige talent met één lange rush waarbij hij het ganse veld overstak. Club betaalde in augustus 2021 drie miljoen euro voor de jonge Noor: money well spent zo blijkt.

Volledig scherm Antonio Nusa. © Photo News

Vertrekt Buchanan naar Atlético?

Nusa blijft nagenoeg zeker in Brugge, maar dat kan op dit moment niet gezegd worden van Tajon Buchanan (24). De voorbije dagen was er na een al bij al rustige zomermercato plots beweging in het dossier van de rechtsachter. Blauw-zwart houdt er rekening mee dat de Canadese international vandaag alsnog vertrekt. Het Spaanse Atlético Madrid heeft zijn zinnen gezet op Buchanan - het onderhandelt met Club over de transfersom. Naast Atlético is nog één club concreet voor de vleugelspeler. Anders dan Andreas Skov Olsen heeft Buchanan een transfer de voorbije weken nooit helemaal uit zijn hoofd gezet.

Club scherpte de zoektocht naar een vervanger de voorbije dagen aan, maar dat hoeft niet per se te betekenen dat er bij een vertrek van Buchanan sowieso een vervanger komt. Donderdagavond speelde Sabbe zich andermaal in de kijker, terwijl ook Odoi op de rechtsachter kan depanneren. De kans is reëel dat Club intern de oplossing vindt voor het vertrek van Buchanan.

Volledig scherm Tajon Buchanan en Maxim De Cuyper. © Photo News