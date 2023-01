Nu ook officieel: 15-jarig toptalent Karetsas verlaat Anderlecht en keert terug naar Genk

Het hing al even in de lucht, nu is het officieel. Karetsas, geboren en getogen Genkenaar, is terug een Genkie. De aanvallende middenvelder - een echte ‘10' met een sterke technische bagage - trok in de zomer van 2020 naar Anderlecht. ‘Kos', zoals hij meestal wordt aangesproken, speelde op Neerpede bij de U14 en U15. In november werd hij op het internationale landentornooi in Val De Marne (met België, Engeland, Frankrijk en Italië) nog uitgeroepen tot ‘Speler van het tornooi’. Hij is ook Belgisch jeugdinternational bij de U16.