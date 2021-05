“Normaal is je debuut een feest, maar nu zat die jongen te wenen”: racismerel overschaduwt Mechelen-Gent, maar Vanderbiest ontkent

Aan het einde van KV Mechelen-AA Gent ontspoorde het nog aan de dug-outs. Fred Vanderbiest, de hulptrainer van KV Mechelen, zou racistische opmerkingen naar het hoofd geslingerd hebben van Chinonso Emeka (19), de Nigeriaanse debutant van AA Gent. “Ik stel vandaag een jongen op die voor de eerste keer sinds hij in Europa is een wedstrijd speelde. Normaal gezien moet dat voor hem een feest zijn, maar het werd een drama. Nadat zijn ploegmaats in de kleedkamer de woorden vertaalden, is hij ingestort in de kleedkamer. Ik heb drie keer met hem proberen te babbelen, maar hij bleef wenen. Ik ga het op de bus nog eens proberen. Het is een intelligente speler, hij weet absoluut waarover het ging. Dit is heel moeilijk om mee om te gaan als coach.”

Wouter Vrancken nam nog een slag om de arm. “We zullen intern bekijken wat er gezegd geweest is. Daar zitten mensen rond die het gehoord zullen hebben, dan ga ik kijken wat we daarmee doen. Je moet tegenwoordig heel fel oppassen, ik wil duidelijkheid. Als er echt sprake is van racisme, is dat erover.” Vanhaezebrouck pikte in: “Het was héél duidelijk. De vierde ref, die er veel dichter dan mij bij stond, hoorde het naar eigen zeggen niet. Ik zal het Referee Department moeten inlichten om geen dove scheidsrechters meer in te zetten (cynisch). Als iemand van mijn assistenten dit zou doen, moet die nooit meer met mij werken.”

Op de website van KV Mechelen zegt algemeen directeur Frank Lagast nog dat “de club elke vorm van discriminatie of racisme streng veroordeelt”. “Wat er exact gebeurd of gezegd is, weet ik niet. Dat zullen we nagaan. De vierde scheidsrechter en de match delegate stonden in de buurt. We hebben ook met Fred gesproken. We weten allemaal dat hij met veel passie in de dug-out zit. Maar ik ben er honderd procent van overtuigd dat hij nooit een uitspraak zou doen om iemand te raken omwille van zijn huidskleur of afkomst. Het verslag van de scheidsrechters zal duidelijkheid brengen.”

Vanderbiest: “Niet racistisch bedoeld, maar de grootste professor maakt er een item van”

Fred Vanderbiest kwam in de perszaal zelf nog duiding geven bij zijn uitspraken. “Ik heb gezegd: ‘Heeft die geen eten gehad?’, omdat die jongen altijd op de grond ging liggen. Ik zeg dat meerdere keren per dag en het is niet racistisch bedoeld. Ik ben opgegroeid in de slechtste buurt van het land, tussen heel wat van die jongens en dan zou ik racistisch zijn? Maar ja, de grote professor van het Belgische voetbal, Hein Vanhaezebrouck, heeft er een item van gemaakt. Misschien om te verdoezelen dat ze hier een slechte match speelden? Ik heb ook tegen Vadis gezegd wat ik met mijn uitspraak bedoelde.”

Odjidja: “Dit hoort niet thuis op een voetbalveld of in de maatschappij”

In een periode waarin de FC United-documentaire al heel wat losmaakte, is het des te opvallender dat dit incident gebeurt. Ook Vadis Odjidja was onder de indruk. “Er werden dingen geroepen die niet thuishoren op een voetbalveld of in de maatschappij. Ik ga die woorden niet herhalen, jullie kunnen de beelden bekijken. Het was absoluut racisme. Hij kwam achteraf uitleggen dat het een andere context was, maar dat was niet het geval volgens mij. Ik heb de vierde scheidsrechter erop attent gemaakt, maar hij hoorde het blijkbaar niet hoewel hij dichtbij stond. Er zijn heel wat inspanningen om racisme eruit te halen, maar als een vierde ref dat dan niet hoort en hij staat op drie meter afstand, dan is dat een probleem.”

De match delegate heeft een rapport opgesteld en het incident erin verwerkt. Het voorval krijgt wellicht nog een staartje.

