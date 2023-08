“Nooit vertrouwen gevoeld van Anderlecht”: Westerlo-aanwinst Lucas Stassin had op meer gehoopt bij paars-wit na successeizoen in 1B

Tien jaar lang droomde hij ervan om ooit dé spits van Anderlecht te worden. Maar Lucas Stassin (18) kwam niet verder dan de wachtkamer van het Lotto Park. Ondanks 15 doelpunten in de Challenger Pro League had hij weinig uitzicht op speelminuten in de elf van Riemer. Zondag komt hij met zijn nieuwe club Westerlo op bezoek. “Dat ik niet genoeg loop? Een spits moet scoren.”