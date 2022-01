Nog voor medische keuring wordt Kagawa al voorgesteld bij STVV... in Japan: “Ik heb de lat voor mezelf heel hoog gelegd”

Een speler die bij Borussia Dortmund en Manchester United het mooie weer maakte, nu bij STVV. Hoe zit dat? “Ik kreeg een aanbod van ‘Mister Tateishi’ (CEO van STVV, red.) nadat mijn contract in Griekenland was ontbonden”, aldus Kagawa op een persvoorstelling georganiseerd door hoofdsponsor DMM.com in Japan. Meteen ook de eerste keer dat we de Japanner met een kanariegeel shirtje zagen poseren. “Hij heeft me overtuigd. Ik weet dat ik nog veel werk voor de boeg heb, maar ik kan niet wachten om voor STVV in actie te komen. Het is voor mij de eerste keer dat ik in Europa samen kan spelen met Japanners, daar kijk ik enorm naar uit. Er zit veel potentieel in dit team.”