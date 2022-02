Nog versterking nodig voor jouw Gouden 11-ploeg? Dit zijn de acht opvallendste wintertransfers

Gouden 11De wintertransferperiode zit erop. Heel wat Belgische clubs hebben zich versterkt. Wij lijsten de acht opvallendste wintertransfers op. Iedere nieuwkomer kreeg een waarde in de Gouden 11 . Je kunt dus een transfer doen en ze opnemen in jouw Gouden 11 -ploeg.

1) Denis Odoi (Club Brugge, 16 miljoen euro)

Club Brugge pakte op deadline day nog uit met de transfers van verdediger Denis Odoi (Fulham) en spits Sargis Adamyan (Hoffenheim). Odoi kwam in het verleden uit voor onder meer STVV, Anderlecht en Lokeren, maar was de voorbije 5,5 jaar actief bij Fulham. Hij speelde maar liefst 177 wedstrijden voor The Cottagers.

Volledig scherm Denis Odoi in gesprek met Alfred Schreuder. © Photo News

2) Emanuel Emegha (Antwerp, 15 miljoen euro)

Ook de Great Old deed op deadline day nog een transfer. De amper 18-jarige spits Emanuel Emegha moet de concurrentie aangaan met Frey, Samata en Eggestein. Hij komt over van het Nederlandse Sparta Rotterdam. De Nederlander met Nigeriaanse roots is 1,95 meter groot.

Zou jij Emanuel Emegha opnemen in je ploeg? Speel mee met de Gouden 11 en bewijs je voetbalkennis

Speel mee met de Gouden 11 Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm Emanuel Emegha. © Gregory Van Gansen / Photo News

3) Bryan Reynolds (KV Kortrijk, 15 miljoen euro)

De jonge Amerikaanse rechtsachter leek deze winter naar Anderlecht te trekken, maar werd uiteindelijk door AS Roma tot het einde van het seizoen uitgeleend aan KV Kortrijk. “De hoofdscout van Anderlecht is in Rome geweest en ze wilden me er graag bij, maar Murillo moest eerst vertrekken. Uiteindelijk bleef hij en zocht ik een club waar ik zeker ging spelen. Zo ben ik in Kortrijk beland. Ik was niet echt teleurgesteld, want ik wil gewoon tonen wat ik in mijn mars heb”, vertelt Reynolds aan onze redactie.

Volledig scherm Bryan Reynolds , Nayel Mehssatou en Alexandre De Bruyn verkasten naar KV Kortrijk. © VDB

4) Tajon Buchanan (Club Brugge, 17 miljoen euro)

Buchanan speelde op 15 januari 90 minuten tegen STVV en had enkele leuke acties in huis. Een week later begon hij tegen Standard op de bank, maar gaf hij als invaller wel zijn eerste assist in de Jupiler Pro League. Na die wedstrijd vertrok hij naar Canada, want Buchanan heeft interlandverplichtingen. Blauw-zwart kocht de 22-jarige Canadees afgelopen zomer al van de MLS-club New England Revolution, maar hij deed het seizoen daar nog uit. De flankaanvaller tekende een contract voor 3,5 jaar. Wil je hem in jouw Gouden 11-ploeg opnemen, dan kost hij 17 miljoen euro.

Volledig scherm Tajon Buchanan. © Photo News

5) Dion Cools (Zulte Waregem, 14 miljoen euro)

Dion Cools begon zowel tegen OH Leuven als tegen Beerschot aan de aftrap. De Belg met Maleisische roots wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van het Deense FC Midtjylland, zonder aankoopoptie. De 25-jarige vleugelverdediger kent Essevee-coaches Timmy Simons en Davy De fauw goed. Cools speelde namelijk samen met hen tijdens zijn periode bij Club Brugge.

Volledig scherm Dion Cools. © BELGA

6) Shinji Kagawa (Sint-Truiden, 16 miljoen euro)

STVV pakte uit met een stunt van formaat. De Kanaries wisten namelijk Shinji Kagawa te strikken. De Japanse middenvelder maakte furore bij Europese topploegen als Borussia Dortmund en Manchester United, maar heeft er nu enkele mindere jaren opzitten. De 32-jarige Kagawa wil bij STVV tonen dat hij nog steeds een uitstekende voetballer is. Het is nog wachten op zijn debuut voor de Kanaries.

Volledig scherm Shinji Kagawa. © REUTERS

7) Kacper Kozlowski (Union, 15 miljoen euro)

De leider in de Jupiler Pro League staat negen punten voor op zijn dichtste achtervolger, Club Brugge. Topschutter Deniz Undav vertrek eind dit seizoen naar Premier League-ploeg Brighton, maar wordt nog tot het einde van het seizoen uitgeleend aan de Brusselaars. Hij wil Union verlaten met de titel. De Pool Kacper Kozlowski wordt eveneens tot het einde van het seizoen uitgeleend door Brighton, de club van de Britse Union-eigenaar Tony Bloom. De ploeg van Rode Duivel Leandro Trossard betaalde maar liefst 10 miljoen euro voor de jongste speler ooit die op een EK aantrad. Kozlowski is amper achttien jaar.

Volledig scherm Kacper Kozlowski. © Photo News

8) Renaud Emond (Standard, 15 miljoen euro)

Standard was erg bedrijvig deze transferperiode. Met Van Damme, Dewaele, Cafaro en Emond deed de club vier wintertransfers. Vooral de transfer van Emond is opvallend. Hij speelde eerder al van 2015 tot 2020 voor de Rouches en tekende nu voor 2,5 jaar op Sclessin. Bij het Franse Nantes kwam hij nog amper aan de bak. Bij Standard moet Emond voor de doelpunten zorgen, want daar knelt het schoentje toch bij de Rouches. De 30-jarige spits doet wat van hem verwacht wordt, want in vier wedstrijden liet hij al twee keer de netten trillen.

Volledig scherm Renaud Emond. © Photo News

Ben jij een voetbalfanaat? Speel dan mee met de Gouden 11 en bewijs je kennis.

Speel mee met de Gouden 11 Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Dit artikel is u aangeboden door de Gouden Spelen. Goudenspelen.be is een website waar je fantasy sportgames kan spelen.