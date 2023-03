Nog meer degradatiezorgen voor Zulte Waregem, dat onderuit gaat bij OHL - VAR laat zich opnieuw opmerken met vreemde beslissing

Na zeven wedstrijden zonder overwinning kon OHL nog eens de drie punten pakken. De Leuvenaars klopten Zulte-Waregem dat enkele goals cadeau gaf met 4-2 en zijn daardoor nog niet uitgeteld voor een top acht-plaats. De West-Vlamingen zakken naar de voorlaatste plaats in de stand en kijken het degradatiespook steeds dieper in de ogen.

Het was van 13 januari in Westerlo (1-2) geleden dat OHL nog eens kon winnen. En het was al bijna vier maanden geleden - 11 november van vorig jaar – dat de Leuvenaars een thuisoverwinning boekten, 5-0 tegen Seraing. De jongste zege Zulte-Waregem dateert van 18 januari in Anderlecht (2-3).

De bezoekers mochten dan nog de zware bekerpartij bij Antwerp in de benen hebben, zij trokken van meet af fris, onbevangen en enthousiast naar voren. Vossen met een hakje, Brüls met een te zwakke poging en Fadera met een trap pal in de handen van Cojocaru zorgden voor dreiging en na tien minuten viel de eerste grote kans voor de voeten van Gano, maar zijn doelrijpe poging ging via Ricca in hoekschop.

OHL kon daar pas na 27 minuten iets tegenover zetten. Tamari zette een rush op maar besloot ver naast. Dat was blijkbaar voldoende om Zulte-Waregem uit zijn lood te slaan. De bezoekende defensie ging bibberen en beven en blunderen dat het een lieve lust was. Al vlug na die kans voor Tamari konden de thuisfans juichen. Bossut speelde de bal pardoes in de voeten van Nsingi, kon de daaropvolgende knal van de jonge OHL-spits onvoldoende pareren en in de rebound trof Schrijvers raak, zijn eerste goal van het seizoen.

Thorsteinsson liet – opnieuw na defensief geknoei bij Zulte-Waregem – twee prima kansen onbenut, maar maakte er op slag van rust op aangeven van Nsingi dan toch 2-0 van. Een minuut later was de wedstrijd helemaal gespeeld. Thorsteinsson bediende De Norre en het stond 3-0.

Mbaye Leye bracht aan de rust Ndour en Miroshi voor Brüls en Sissako. De bezoekers gingen op zoek naar een goal. Pogingen van Gano en Fila kenden geen succes, aan de overzijde kwam Thorsteinsson een teen te kort om er 4-0 van te maken. Derijck ontsnapte onbegrijpelijk aan rood toen hij de doorgebroken Nsingi neerlegde en blesseerde, maar Boucaut en de VAR grepen niet in.

Scrhijvers moest geblesseerd van het veld, Ndour en Vossen kwamen dicht bij de 3-1, en twintig minuten voor tijd viel de tegengoal ook nadat de VAR hands van Ricca had opgemerkt. Vossen zette de penalty knap om. Even later nog een VAR-moment en penalty voor OHL, benut door uitblinker Thorsteinsson: 4-1, zijn achtste van het seizoen.

In de slotfase waren er nog kansjes langs beide zijden en legde Gano met zijn negende van het seizoen de 4-2-eindstand vast.

KIJK. Derijck komt weg zonder kaart

