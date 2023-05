Nog geen kampioen: tienkoppig Union boort Antwerp in slotfase titelfeestje door de neus

Na veertien minuten ontplofte het helemaal in Deurne Noord.

Een snelle omschakeling - werd Lynen in die fase in de rug geduwd? - een goede inspeelpass van Stengs en de perfecte afwerking van Janssen. 1-0.

Ekkelenkamp ging door zijn knieën, Janssen wist niet waar eerst lopen. Bier vloog in de lucht, stemmen werden schor geschreeuwd. Één groot feest in Deurne Noord.

Tot dat moment deed Union goed mee. Onbevangen, stressloos. De Brusselaars moesten het doen zonder Teuma en Boniface - licht geblesseerd aan de enkel. Maar Antwerp is Antwerp. Zakelijk en koel. De Great Old was niet onder de indruk van de omstandigheden.

Het duo Alderweireld-Pacho gaf achteraan geen krimp. Union kreeg geen bal tussen de palen in de eerste helft. Het was de thuisploeg die het dichtst bij een tweede goal kwam. Moris speelde slecht in, via Muja en Janssen kwam de bal bij Stengs, maar de Nederlander trapte over.

Volledig scherm © BELGA

Geraerts greep in aan de rust. Hij bracht Vertessen voor Kandouss. Union speelde alles of niets. Zij móesten scoren of de titeldroom was voorbij.

Veel leverde dat niet op. Integendeel. Antwerp hield de boel uitstekend gesloten. En bij Union ging Lynen te fel door op Ekkelenkamp oordeelde scheidsrechter Lambrechts. Rechtstreeks rood. Mission impossible voor Geraerts en co.

Boniface kreeg nog een kwartier om het tij te keren. Union leefde op hoop. Tien minuten voor tijd kwam die ene kans er toch voor de ploeg uit Vorst. Puertas zette zich door in de zestien en trapte met een gelukje binnen via het been van Vermeeren. Niemand die het kon geloven. Niet in Antwerpen, niet in Brussel.

Volledig scherm © Photo News

Wat volgde was een zenuwslopende bedoening. Met powerplay van de thuisploeg en bezoekers die stikkapot waren. Union werd tegen het eigen doel geduwd. Het was vrouwen en kinderen eerst. Ballen werden weggekeild. Thuisfans gooiden flesjes en bekers op het veld.

Maar gescoord werd er niet meer. Moris toonde zijn klasse met een superredding in minuut 96 op een schot van Avila.

De ontgoocheling op de Bosuil was enorm. En nu? Nek aan nek op de laatste speeldag.

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.