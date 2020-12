Nog geen akkoord over meer beloftenploegen in 1B of verlenging van competitieformat

Belgisch voetbalEr is nog geen beslissing over de integratie van meer beloftenploegen in 1B, of de verlenging van het competitieformat met 18 clubs in 1A. In januari wordt er pas gestemd. Maar een akkoord lijkt wel in de maak.