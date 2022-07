Noah Ohio (19) wees Burnley af om nieuwe spits van Standard te worden: “Daar was Kompany niet erg blij mee”

Man United én City

Nieuwe cultuur

Het was coach Ronny Deila die Ohio overtuigde. “Hij was een bepalende factor”, knikt de Nederlander. “De trainer legde me uit hoe hij me ging gebruiken in het team. Zijn visie beviel me. Kijk, dit is een geweldige club met uitstekende faciliteiten. We willen Standard weer brengen naar waar het hoort. Of de slechte prestaties van vorig seizoen en de vele veranderingen binnen de club me niet afschrikken? Helemaal niet. Het kan mij niet schelen wat hier in het verleden is gebeurd. Ik was er niet bij. M’n ploegmaats zeggen allemaal dat ze de bladzijde willen omdraaien. Standard wil vooruit. En Deila is een geweldige cultuur aan het opbouwen. Iedereen komt trainen met de glimlach, iedereen is gemotiveerd.”