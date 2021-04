No Lang, no party: Club Brugge moet deze zomer op zoek naar échte flankspelers

Antwerp Ook Antwerp komt met regeling om abonnees te compense­ren voor gemiste wedstrij­den

30 maart Na onder meer Anderlecht heeft ook Antwerp een regeling uitgewerkt om z'n abonnees te compenseren voor de matchen die ze dit seizoen door de coronapandemie niet konden bijwonen in het stadion. Gratis verlengen zoals bij RSCA, is geen optie. Elke Antwerp-fan die dat wil, kan wel vijftig procent van zijn abonnementsgeld terugbetaald krijgen, geheel of gedeeltelijk in consumptiewaarde.