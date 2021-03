Nmecha kritisch na gelijkspel tegen Mechelen: “Stoppen met praten over hoe jong we zijn”

AnderlechtNeem de goals van Lukas Nmecha (22) weg en Anderlecht zou nu al niet meer meedoen voor play-off 1. De Duitser was gefrustreerd na het gelijkspel tegen KV Mechelen. "We moeten klinischer zijn."

Het ontzag bij KV Mechelen was in elk geval groot. Defour kreeg specifiek de taak om Nmecha op te vangen en de passlijnen naar de Duitser af te snijden. Alles om hem zo weinig mogelijk aan de bal te laten komen.

Wouter Vrancken had het achteraf over "waarschijnlijk de beste spits van de reeks". "Nmecha is sterk aan de bal, kan met zijn rug naar doel spelen, weet wanneer hij voor diepgang moet zorgen én kan een goal maken", analyseerde Vrancken.

Dat laatste deed Nmecha in elk geval opnieuw. Voor de achtste keer dit seizoen legde hij een penalty binnen. Thoelen zat in de goeie hoek, maar Nmecha trapt ze prima. Een specialiteit van het huis. Tegen een aanvallend onmondig Malinwa leek hij RSCA ermee op weg te zetten naar een broodnodige driepunter, maar de recordkampioen gaf de zege nog weg.

"Matchen als deze moet je gewoon winnen. Zeker om te kunnen meedoen met de big boys in het klassement", uitte Nmecha z'n frustratie bij rechtenhouder Eleven. "We deden het gewoon niet goed genoeg. Er waren counterkansen waar het gewoon zaak was om de juiste pass te geven. Maar dat lukt niet genoeg.”

Minder twijfelen

Naar een oorzaak daarvoor moest hij niet lang zoeken. "Een gebrek aan ervaring, al is het tijd om te stoppen met praten over hoe jong we zijn. Iedereen in onze kern heeft de kwaliteiten om het ver te schoppen en een grote speler te worden. Maar om die stap te zetten moeten we 'klinischer' worden. Beslissender worden. Directer voetballen en minder twijfelen. Keuzes maken."

Als Anderlecht play-off 1 niet haalt, zal het in elk geval niet aan Nmecha gelegen hebben. De huurling van Manchester City maakte in de competitie dertien van de veertig Anderlecht-goals. Niemand komt ook maar in de buurt.

"Of we té afhankelijk zijn van Lukas? Nee, dat denk ik niet", repliceerde Josh Cullen na de match. "Op training zien we genoeg dat er ook andere jongens makkelijk kunnen scoren. Maar uiteraard moeten ze dat ook doortrekken naar de matchen. In voetbal hangt alles af van goals - dat zal niemand hier tegenspreken."

Wat óók niemand zal tegenspreken, is dat RSCA straks een probleem heeft als Nmecha elders wordt gestald.

