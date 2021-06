Nmecha blinkt uit op EK U21, interesse (en concurrentie voor RSCA) neemt toe: “Vaak mooie transfer na zo’n toernooi”

RSC AnderlechtMet trots en lede ogen tegelijk: zo kijkt Anderlecht naar het EK U21 van Lukas Nmecha (22). Want is hij na dit toernooi - morgen speelt-ie de finale - wel te houden? De belangstelling is er in elk geval niet minder op geworden. “Dit EK is een prachtig podium. Mensen kijken, zo gaat dat nu eenmaal”, zegt de spits er zelf over.