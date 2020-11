Nilis opgetogen met terugkeer naar Anderlecht: “Ben ervan overtuigd dat het zal klikken”

Belgisch voetbal Beerschot begraaft voor onderling duel op KV Mechelen de strijdbijl na omkoopzaak vorig jaar: “Blijft bitter, maar foute bestuur is daar nu weg”

8:00 KV Mechelen - Beerschot zondag kondigt zich aan als een erg geladen clash: beide clubs treffen elkaar voor het eerst sinds de juridische strijd in 2019 toen KV Mechelen ondanks bewezen omkoping toch in 1A mocht aantreden. “Nu we een jaar later zelf in 1A zitten en mooie tijden meemaken, ligt dat Mechelen-verhaal achter ons”, zegt Beerschotvoorzitter Francis Vrancken, die wel een bijzondere anekdote verklapt.